L'audition du patron de Facebook EN DIRECT: Mark Zuckerberg a troqué le sweat pour le costume devant le Congrès

20h00: H-15 min

La pression monte pour Zuckerberg. En public et devant les caméras, le patron de Facebook a toujours été assez awkward (maladroit et mal à l'aise). Mais depuis quelques années, il est quand même beaucoup moins crispé, le media training doit payer.

Devant le Capitole, des manifestants ont découpé des dizaines de silhouettes de Zuckerberg avec la mention «Fix Facebook».

“Fix Fakebook” cutouts of Mark Zuckerberg stand in front of U.S. Capitol ahead of the Facebook CEO’s data privacy testimony in front of Congress today. https://t.co/hjfWZwNcM2 pic.twitter.com/n2BaZxUfew