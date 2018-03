iOS 11.3 est disponible et permet de désactiver le ralentissement des vieux iPhone

iOS 11.3 offre de nouveaux réglages pour la batterie des iPhone. — APPLE

Il est enfin là. Après des mois de #Batterygate, iOS 11.3 est disponible depuis jeudi. Cette mise à jour permet aux possesseurs de vieux iPhone de désactiver le ralentissement du processeur imposé en douce par Apple pour épargner les batteries. Et selon les premiers témoignages, l’impact semble plutôt positif.

iOS 11.3 affiche désormais un indicateur de la santé de la batterie. Et pour les batteries vieillissantes, il est possible de désactiver l’option de lissage des performances dans Réglages > Batterie > Santé de la batterie (bêta). Cela concerne les iPhone SE 6, 6S, 7 et 7S.

Sur le forum de Mac4ever, une demi-douzaine d’internautes affirment que leur iPhone a retrouvé de la vigueur, notamment avec un clavier enfin réactif, en désactivant l’option. On rappelle que jusqu’à la fin de l’année, Apple a mis en place un programme d’échange de batterie qui peut être remplacée pour 29 euros, contre 89 euros habituellement.

Pour le reste, cette version 11.3 d’iOS offre de nouveaux Animoji (dragon, lion et ours, notamment) et de nouvelles fonctions en réalité augmentée. En revanche, le service Messages on iCloud, pourtant testé en bêta, a été supprimé de la version finale.