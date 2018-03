Une horloge à la gare de Caen (illustration). — MYCHELE DANIAU / AFP

Un argument supplémentaire en faveur de l’abolition de l’heure d’été ? Un train qui assurait la liaison entre Laon et Amiens est parti lundi avec près d’une heure de retard pour une raison… inhabituelle.

« Il y aura +50minutes minimum pour le train 848636 (Laon SNCF. Avant d’ajouter quelques minutes plus tard : « Le passage à l'heure d'été a été oublié par le conducteur. Veuillez nous en excuser ».

Il y aura +50minutes minimum pour le train 848636 (Laon Je reste à vos côtés si vous avez besoin. pic.twitter.com/SUIcLlUX1u — TER PICARDIE (@picardie_ter) March 26, 2018

Le passage à l'heure d'été a été oublié par le conducteur. Veuillez nous en excuser. — TER PICARDIE (@picardie_ter) March 26, 2018

Une précision qui a mis le feu aux poudres de certains internautes à la mèche courte.

C’est une blagounette ?? — ZOUROUK (@ZOUROUK1999) March 26, 2018

Alors là celle là je l'encadre ! 😂😂 — LC (@lc_lol) March 26, 2018

Près de deux heures plus tard, nouvelle précision : « Le train est à +50min de retards en raison de l'horloge du local SNCF restée à l'heure d'hiver et non de la responsabilité individuelle. Merci de votre compréhension. »

Pour rappel et en réponse aux nombreux tweets concernant le Laon Le train est à +50min de retards en raison de l'horloge du local SNCF restée à l'heure d'hiver et non de la responsabilité individuelle.Merci de votre compréhension. — TER PICARDIE (@picardie_ter) March 26, 2018

Une explication qui n’a pas pour autant calmé les internautes, remontés comme des pendules.

Vous prenez les voyageurs pour des cons !

Vos agents ont des montres. Des smartphones. Ils ne peuvent ignorer l'heure de leur prise de service .

Et maintenant vous allez payer une heure supplémentaire ! Bravo ! — Vimeux Jean (@JeanVim) March 26, 2018

Alors la c est la pire excuse du monde — En Rouge et Noir (@starwrugby) March 26, 2018