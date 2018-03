Changement d'heure: Et si pour sauver l'apéro, il fallait se mobiliser pour l'heure d'été

Deux hommes prenant l'apéro. (Illustration) — GILE/SIPA

On passe à l’heure d’été cette nuit – entre 2h et 3h – mais c’est dimanche matin que vous allez vous battre avec vos montres, horloges et autres réveils pour les mettre à l’heure : une heure de moins. Pas très agréable de dormir une heure de moins. Mais dites-vous que vous allez gagner une heure d’apéro !

>> A lire aussi: Quelles sont les conséquences du changement d'heure?

L’association européenne pour l’heure d’été, lancée par le maire de Mazamet (Tarn), a lancé une pétition pour défendre l’heure d’été. En effet, celle-ci est menacée par le Parlement européen. Le 8 février 2018, les députés européens ont réclamé une « évaluation » détaillée du système de changement d’heure​ et cela pourrait aboutir à sa révision.

J'espère que c'est le dernier passage à l'heure d'été, marre de cette connerie inventée par quelques élites d'une époque révolue — Akuma 悪魔兄ちゃん (@akuma2002fr) March 24, 2018

Heure d’été rime avec convivialité

Or l’heure d’été est à de nombreux bienfaits selon l’association européenne pour l’heure d’été. Parmi eux, on trouve « lumière, convivialité, amitié, sécurité, santé ». Or en France, quand on pose dans une même équation « lumière », « amitié » et « convivialité », on arrive à une solution qui fait s’entrechoquer les verres : l’apéro.

Lancée il y a 4 jours, la pétition comptait ce samedi en fin d’après-midi près de 1.500 signatures.