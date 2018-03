Rennes: Avec Smartmoov, votre conduite est scrutée à la loupe afin de l'améliorer

Ancien dirigeant d'Ariase, Stéphane Pau a lancé Smartmoov en 2017. — Smartmoov

Lancée en 2017, l’application Smartmoov a été présentée au dernier CES de Las Vegas.

À partir de données collectées, elle permet d’analyser le comportement des conducteurs sur les routes.

Des challenges permettent ensuite aux conducteurs de gommer leurs défauts.

Et si le Big Data servait à sauver des vies sur la route et à adopter une conduite plus sûre et responsable ? C’est le pari de Stéphane Pau qui a lancé en 2017 l’application mobile Smartmoov à Rennes. A l’heure de la voiture connectée, l’outil permet d’analyser les données d’un véhicule et d’évaluer le comportement des conducteurs sur la route.

L’application, présentée lors du dernier CES de Las Vegas, est pour l’heure en phase de test dans une entreprise rennaise. « L’idée n’est pas de traquer les salariés. Il faut d’ailleurs le consentement des conducteurs », indique Stéphane Pau, anticipant déjà les critiques sur la légalité de son application.

Une note et des séances de coaching

Une fois embarquée dans le véhicule, l’application va compiler toutes les données sur la vitesse, les accélérations, les freinages et même l’utilisation du clignotant. Le trajet terminé, le conducteur reçoit une fiche technique avec une note de conduite pour chaque critère. « Il y a un enjeu de sécurité routière en permettant au conducteur de gommer ses défauts de conduite. Mais aussi économique car l’éco-conduite​ permet de faire baisser la facture de carburant de 20 % », assure le fondateur de Smartmoov.

Smartmoov ne se contente pas de passer votre conduite au scanner mais sert aussi de coach avec des petits challenges pour mieux se comporter ou être plus attentif pour la route. Un an après le lancement de son application, Stéphane Pau cible d’abord les flottes d’entreprise. Pour les particuliers, l’application est déjà disponible sur les Store. Elle nécessite cependant pour fonctionner l’installation d’un petit boîtier baptisé Xee.