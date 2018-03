Une voiture autonome Uber tue un piéton, l'entreprise suspend ses tests

Un véhicule autonome appartenant à Uber a été impliqué dans l’accident mortel d’une piétonne lundi à Tempe dans l’Arizona, a indiqué l’entreprise dans un communiqué, affirmant collaborer avec la police.

Selon Uber, « le véhicule était en mode autonome lors de la collision, avec un opérateur derrière le volant » lorsqu’il a heurté « une femme qui traversait en dehors des clous ». Celle-ci a été transportée à l’hôpital où elle est décédée, a précisé Uber.

Our hearts go out to the victim’s family. We’re fully cooperating with @TempePolice and local authorities as they investigate this incident.