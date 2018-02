Snapchat va mieux, l'action s'envole

Snap Inc, la maison mère de Snapchat, a fait ses débuts à Wall Street le 2 mars 2017. — Richard Drew/AP/SIPA

Snap a-t-il enfin réussi à inverser la tendance ? La maison mère de Snapchat a présenté des résultats bien meilleurs qu’attendus, mercredi, avec une croissance enfin au rendez-vous. Du coup, l’action, qui avait beaucoup baissé ces derniers mois, s’envolait de 30 % à la mi-journée, à 19 dollars, et repasse ainsi au-dessus du prix de son introduction en Bourse du printemps 2017 (17 dollars).

18 % d’utilisateurs en plus sur un an

Attaqué par Instagram et Facebook, qui ont copié ses « stories », Snapchat était en panne de croissance. Mais au trimestre dernier, l’app a atteint 187 millions d’utilisateurs quotidiens, une hausse de 18 % sur un an, pour un chiffre d’affaires trimestriel de 285,7 millions de dollars (+72 % sur un an) et une perte plus faible qu’attendue de 350 millions de dollars.

Snapchat affirme que la nouvelle version de l’app, qui a été testée au cours des derniers mois et devrait être étendue à tous les utilisateurs, va catalyser la croissance. Evan Spiegel mise sur la simplification du service, en séparant les comptes des amis et des marques. Sur ce dernier front, les médias pourront désormais offrir des flux en direct. NBC va tester cette fonction dans les prochains jours à l’occasion des jeux olympiques de Pyeongchang.