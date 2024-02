Non, Jacky Ickx ne se met pas à la batterie pour rejoindre le légendaire groupe rock Genesis. La Genesis dont on parle ici est la marque haut de gamme de Hyundai, déjà bien installée aux USA, par exemple, mais qui n’a encore jamais réussi à trouver sa place en Europe. C’est peut-être pour se donner une nouvelle chance que le constructeur a recruté une icône comme Jacky Ickx, qui endossera le rôle de conseiller et d’ambassadeur de la marque.

Genesis X Gran Berlinetta, concept virtuel créé pour Gran Turismo - Genesis

Histoire belge

On note par ailleurs que le pilote rejoint Genesis après que cette dernière ait dernièrement multiplié les signes de grandes ambitions dans le monde de la voiture de sport, ou du moins du Grand Tourisme. Il y a la Gran Berlinetta, concept car imaginé pour le jeu Gran Turismo, mais aussi un projet de grand coupé hybride de luxe, qui a de sérieuses chances de devenir réalité. Genesis devient en tout cas une « belge histoire », puisqu’on rappelle que le chef du design de la marque – et également directeur créatif de tout le Hyundai Motor Group – n’est autre que le Belge Luc Donckerwolke.