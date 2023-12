Maserati suspend le développement de sa Quattroporte électrique

L’édition turinoise du quotidien italien Corriere della Sera publie une info selon laquelle les fournisseurs et sous-traitants de Maserati auraient reçu un e-mail, contenant deux messages. D’une part, il leur est demandé de réduire leurs coûts de 6 %, de manière à maintenir une certaine compétitivité sur le marché de l’électrique. Mais en même temps, il leur est demandé de stopper tout développement d’éléments destinés à la future berline Quattroporte, celle-ci étant elle-même mise en suspens, sans que soit annoncée une date de reprise des travaux ou de lancement. Gros coup dur pour ses fournisseurs, donc, à qui il avait déjà été demandé il y a un an de réduire les coûts de 5-6 %.

Maserati Ghibli 334 Ultima - Maserati

« A cheval » sur Alfa

Officiellement, cette mise au frigo est en partie expliquée par le fait que Maserati réétudie sa stratégie de positionnement, entre autres pour éviter que la Quattroporte soit trop proche de la future Alfa Romeo Giulia. Celle-ci devrait arriver en 2025 ou 2026 en version uniquement électrique, et des rumeurs annoncent la Quadrifoglio à quelque 1.000 ch. De fait, il faut qu’une Maserati trouve sa place. Mais tout cela n’est peut-être qu’un prétexte.

Maserati n’est pas la seule marque à « repenser » sa stratégie et à retarder des modèles électriques. L’explication est peut-être simplement que les ventes de voitures électriques s’essoufflent plus tôt que prévu, et qu’il est imprudent d’investir lourdement dans le développement d’une voiture qui restera dans les concessions. Autre exemple chez Stellantis (à qui appartient aussi Maserati) : la seconde génération de la Fiat 500 électrique, prévue pour 2027, est repoussée à 2030.