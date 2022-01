DS3 Crossback Toits de Paris: L’élégance avant tout

L’Edition Limitée DS 3 Crossback Toits de Paris, qui sera commercialisée dans le courant du premier semestre 2022, arbore une teinte de toit inédite Gris Carat, qui s’accorde à l’une des cinq teintes carrosserie proposées : Blanc Perle Nacré, Blanc Banquise, Noir Perla Nera, Gris Artense et Cristal Pearl. Elle se distingue également par ses badges spécifiques à l’avant et sur les profils, évoquant l’horizon parisien et des monuments emblématiques tels que la Tour Eiffel, la Tour Montparnasse ou le Sacré Cœur.

DS 3 Série Limitée - DR

Des jantes 18 pouces diamantées grises Shanghai complètent cet ensemble très élégant. Dans l’habitacle, on retrouve l’intérieur Bastille reconnaissable à la finition tri-matière des sièges. La DS3 Crossback Toits de Paris dispose en série de l’aide au stationnement arrière, de la climatisation automatique et du régulateur / limiteur de vitesse. Cinq motorisations sont disponibles : 100 % électrique E-TENSE, essence avec le PureTech 100 ch en boîte manuelle ou le PureTech 130 ch avec la transmission automatique, et diesel avec le BlueHDi 110 ou 130 ch, associé avec la boîte auto.