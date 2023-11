« Priorité absolue » de la rentrée pour le gouvernement, le harcèlement scolaire se combat aussi à la télé. A l’occasion de la Journée nationale de lutte contre ce « fléau », comme l’a qualifié récemment la Première ministre Elisabeth Borne, France Télévisions se mobilise pour sensibiliser ses téléspectateurs, et notamment les plus jeunes d’entre eux. Pour les aider à y faire face et à trouver des réponses à leurs questions, des programmes jeunesse aborderont ce sujet.

C’est le cas de Okoo-koo sur France 4, qui a concocté pour ce mercredi à 15 heures (disponible aussi sur Lumni.fr) un numéro spécial destiné aux 6-12 ans. Les ados, eux, pourront se tourner vers C quoi l’info ? sur Franceinfo, qui en parallèle de son JT jeudi, organisera un live sur TikTok à partir de 18 heures.

« A 8 ans, on comprend, on voit et on vit des choses »

Pour Manon, comédienne et coanimatrice de Okoo-koo, évoquer cette thématique avec son jeune public n’est pas excessivement complexe. « Il ne faut pas prendre les enfants pour des bébés. A 8 ans, on comprend, on voit et on vit des choses », répond-elle à 20 Minutes. « Ça arrive à tout le monde. Et même si on ne l’a pas vécu personnellement, il y a des gens autour de nous qui le vivent. Le combat, c’est justement de faire en sorte que ce ne soit pas délicat d’en parler », estime-t-elle. Pour l’équipe du programme, tout l’enjeu de cette émission spéciale a donc été de s’adresser à leurs petits téléspectateurs librement, sans tabou. « On a même parlé des harceleurs en essayant de comprendre pourquoi, en disant qu’il s’était peut-être passé quelque chose dans leur vie, qu’ils reproduisaient quelque chose… L’idée c’était juste de parler de toutes les situations et de les comprendre. »

Okoo-koo s’appuiera aussi sur des témoignages de célébrités, notamment celui de Christophe Willem, présent en plateau pour parler de ce qu’il a traversé durant l’enfance. « C’est important que quelqu’un en parle avec son propos et son vécu », souligne Manon. « On a aussi évoqué Slimane, Louane, Clara Luciani, qui parlent énormément de harcèlement dans leur musique, ajoute-t-elle. Ça arrive à plein de gens et aussi, ça n’arrête rien, ce n’est pas une fin en soi. C’est important que les gens qui ont de la visibilité puissent en parler pour donner de la voix à certains combats. »

Pour définir ce qu’est le harcèlement, Manon, Sam et Julia, les trois animateurs se mettront également en scène, en reproduisant des situations que les enfants peuvent rencontrer dans la cour de récréation, par exemple. « On ne peut pas endormir les enfants avec des mots, on leur montre et on leur fait comprendre », ajoute-t-elle. Un message d’autant plus simple à faire passer du fait que l’équipe d’Okoo-koo a un rapport particulier avec ses téléspectateurs. « On est un peu les monos de colo, les grands frères et grandes sœurs. On peut tout dire et aborder, en plus on a un certain détachement et un recul qui sont hyper importants pour donner les bons conseils », affirme l’animatrice.

L’objectif de l’émission ? La prévention. « On ne peut pas non plus se permettre de dire des choses très compliquées mais il y a plein d’enfants qui sont malheureux, voire qui se suicident… On dit que ça a des conséquences qui sont très très importantes mais on s’arrête là. On veut que parler du harcèlement ne soit plus tabou et montrer aux enfants qu’ils ne sont pas tous seuls ».

« Ce sont souvent les adultes qui ont la parole sur ces sujets-là »

Du côté de C quoi l’info ?, le JT destiné aux 12-18 ans sur Franceinfo, la thématique du harcèlement est tout aussi cruciale. « Nous avons cet objectif de répondre aux préoccupations de la vie quotidienne des ados et sur ce sujet comme les autres, on pèse chaque mot, explique Nacer Boubekeur, coprésentateur du programme. Là, plus particulièrement, car on sait que c’est compliqué pour eux et que quand on fait face au harcèlement on a besoin d’être accompagné de manière correcte. » Pour cela, en parallèle du JT de jeudi présenté par Camille Dahan, Nacer Boubekeur animera un live entièrement dédié au harcèlement scolaire sur le compte TikTok de l’émission, à partir de 18 heures.

« C’est très important pour nous d’être présent sur ces sujets, mais aussi de donner la parole. Jusqu’à présent, on a beaucoup fait d’interviews de jeunes victimes de harcèlement. Là, on essaye d’aller un peu plus loin et de pousser la logique en disant qu’on a un peu plus de temps en direct et qu’on va pouvoir donner des conseils », souligne-t-il. L’objectif de ce moment d’échange ? Recueillir des témoignages, aider les ados à identifier les situations de harcèlement mais aussi leur proposer des clés pour en sortir. Entre autres, rappeler les numéros à appeler en cas de besoin [le 3020] ou « les aider à repérer les signaux et à libérer la parole, par exemple, en parlant à un proche de confiance, à un professeur… »

« Je sais que c’est difficile de parler »

A ses côtés, le journaliste comptera sur la présence de la thérapeute Emmanuelle Piquet, autrice notamment du livre Le harcèlement scolaire en 100 questions. Elle distillera également ses conseils aux plus petits sur le plateau d’Okoo-koo. « Elle est venue nous expliquer comment renverser la situation notamment, précise l’animatrice Manon. On dit aussi que c’est important d’en parler à quelqu’un, mais pas à n’importe qui, à quelqu’un en qui on a confiance, de plutôt adulte. »

« Je sais que c’est difficile de parler, ça fait très peur et c’est pour ça que c’est important, ajoute-t-elle. Mais ça m’a tenu à cœur de faire cette émission parce que quand j’étais petite, si j’en avais vu une comme celle-ci, ça aurait changé beaucoup de choses. »

Si ce programme s’inscrit à l’occasion de la Journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, d’autres sur le sujet et destinés au jeune public devraient apparaître prochainement. TF1 a avancé à 20 Minutes que le groupe travaillait actuellement avec Gulli, France Télévisions, Disney, Canal+ et Bayard sur un projet commun d’une série de programmes courts animés autour de la thématique pour début 2024, initié par make.org et produit par 2 Minutes.