Plan anti-harcèlement scolaire EN DIRECT : Confiscation du portable, cours d'empathie... Que va annoncer Elisabeth Borne ?

16h40 : Un numéro d'appel pour les familles

Le 3020 est un numéro d’écoute et de prise en charge au service des familles et des victimes de harcèlement scolaire. Il fonctionne du lundi au vendredi, sauf jours fériés, de 9h à 20h du lundi au vendredi et de 9h à 18h le samedi.