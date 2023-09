Aborder tous les sujets qui font l’actu, en se mettant à la hauteur des 12-18 ans : telle est l’ambition de « C quoi l’info », lancé aujourd’hui par France Télévisions, et présenté en alternance par les journalistes Camille Dahan et Nacer Boubekeur.

Le projet de ce JT est né en fin de saison dernière suite à un constat. « Que ce soit dans nos univers numériques ou à la télé, les jeunes ne sont pas là, donc l’idée est vraiment d’aller les chercher », résume Célia Mériguet, directrice de l’édition numérique de franceinfo. Ce rendez-vous sera diffusé chaque jour à 18h55 sur le canal 27 de France Info et disponible sur le site Web de la chaîne, mais il sera aussi mis en ligne dès 18 heures sur YouTube dans un format de 5 minutes, ainsi que sur Snapchat et Tik Tok sous forme de plus petites séquences.

« On essaye vraiment de s’adapter aux codes des réseaux sociaux », poursuit Célia Mériguet. Le studio qui accueille ce journal ressemble à celui d’un streamer, filmé en contre-plongée. Elle ajoute : « L’idée est d’avoir un JT qui vient les intéresser à l’actu mais qui vient aussi leur parler de leur univers, leur faire découvrir des choses, leur parler de sports, et apporter un regard parfois souriant sur l’info. »

Arrêter le jargon journalistique

Avant de se lancer, l’équipe de « C quoi l’info » s’est interrogée sur le langage à adopter. « On a beaucoup travaillé sur : comment on parle à cette cible des 12-18 ans ? Avec quels mots ? Déjà, on arrête le jargon journalistique. On ne dit pas "le locataire de la place Beauvau" pour désigner le Ministre de l’Intérieur, et quand on dit "mis en examen", on explique ce que ça signifie. On va vraiment être dans un gros effort de pédagogie, avec des incrustes [des textes et images apparaissant à l’écran] pour nous aider à porter le discours, explique Célia Mériguet. On est dans une démarche d’accompagnement pour que quand ils reçoivent l’info, déjà on s’assure qu’ils l’aient comprise. »

Si Nacer Boubekeur connaît bien l’univers des réseaux sociaux pour avoir débuté sur le compte Tik Tok de France Info et avoir animé des lives sur Twitch, Camille Dahan confirme découvrir une nouvelle écriture à l’occasion de ce JT. Celle qui a débuté sur les chaînes info et a fini par rejoindre l’équipe de Laurent Delahousse pour « 13h15 le dimanche », « 20h30 le dimanche » et les éditions spéciales, reconnaît avoir dû apprendre de nouveaux codes, ceux des réseaux sociaux, pour « C quoi l’info ».

« On ne va pas singer leur parole »

« J’utilise un ton beaucoup plus direct, je vais à l’essentiel, là où parfois en tant que journaliste on a tendance à faire de jolies formules pour éviter les répétitions. Les jeunes n’ont pas peur d’entendre le même mot trois fois dans la même phrase, ça ne les dérange pas. »

Nacer Boubekeur poursuit : « Tous les jours, on se pose la question de savoir : est-ce que tous les termes que j’utilise sont compréhensibles par tous ? Est-ce que je ne peux pas utiliser un terme plus simple pour le dire ? » A ce sujet, des définitions apparaîtront sur le côté de l’écran. « Il faut être compréhensible mais aussi leur apprendre des mots, précise Célia Mériguet. On va se mettre à leur portée, mais d’aucune manière on va utiliser leur façon de parler ou faire comme si on était des ados. On ne va pas dire "c’est carré". On ne va pas singer leur parole. »

« On sait qu’il va être compliqué de capter leur attention »

Pour s’assurer d’être sur la bonne longueur d’onde, « C quoi l’info » va aller à la rencontre de ces 12-18 ans. « On va travailler avec des classes, indique la directrice de l’édition numérique de franceinfo. L’une est à Drancy. Un prof va nous faire travailler avec des élèves de 4e et des élèves de 3e. Comme c’est important pour nous d’avoir un public assez diversifié, on cherche aussi une classe en milieu rural. Ce sera certainement mis en place vers la fin du mois. Dans l’intervalle, pour tester nos JT à blanc, on a fait venir à France Télévisions, via le réseau Paris Anim', des jeunes qui étaient en centre de loisirs pendant l’été à Paris. On leur a présenté nos JT et on a été attentif à leurs retours. C’est un suivi au long court : Qu’est-ce qui les intéresse ? Qu’est-ce qui les intéresse moins ? Comment on peut les intéresser ? Car même s’il y a des sujets qui ne les passionnent pas, ils sont dans l’actu. Donc, comment améliorer la manière dont on leur explique ? »

Evidemment, « C quoi l’info » entend lutter aussi contre la désinformation par le biais de ce JT et favoriser l’interactivité, le dialogue avec le jeune public. Célia Mériguet précise : « On y va en toute humilité car on sait qu’il va être compliqué de capter leur attention ».