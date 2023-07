Sur les ondes, la concurrence est rude. France Inter est restée la radio la plus écoutée de France au printemps. La saison a aussi été marquée par la chute continue de France Bleu et d’Europe 1 et la percée de Nostalgie, selon les chiffres publiés ce mercredi par Médiamétrie. Ces résultats s’inscrivent dans un contexte particulièrement morose pour le média radio qui, avec près de 39,3 millions d’adeptes (-100.000 en un an), se rapproche de son plus bas historique du printemps 2021 (39,1 millions), alors lié à la crise sanitaire.

D’avril à juin 2023, près de 7 millions d’auditeurs ont écouté quotidiennement France Inter, soit 50.000 de plus par rapport au printemps 2022, pour une audience cumulée (AC) stable à 12,5 %. « Les auditeurs d’Inter accueillent le changement avec beaucoup de curiosité, ce qui permet d’envisager la suite avec sérénité », a réagi Adèle Van Reeth, qui clôture sa première saison à la tête de la radio.

Les radios du groupe Lagardère en berne

RTL est toujours deuxième, mais perd 0,6 point sur un an, repassant sous la barre des 10 %, à 9,5 %, tandis que Franceinfo maintient sa troisième position, à 8,8 % (-0,2 point). Suivent NRJ (7,7 % d’AC) et Nostalgie, qui gagne quelque 400.000 auditeurs pour 6,2 % d’AC, en hausse de 0,7 point, devant Skyrock (5,8 %) et RMC (5,6 %), stables.

Toujours lanterne rouge du classement des radios généralistes, Europe 1, qui avait vu son audience se stabiliser au premier trimestre, continue la baisse entamée il y a plus de dix ans en passant sous le seuil des 2 millions d’auditeurs à 1,9 million pour 3,5 % d’AC (-0,3 point sur un an), avant l’arrivée de Pascal Praud et Sophie Davant à la rentrée. Les autres radios du groupe Lagardère, en passe d’être absorbé par Vivendi, le groupe contrôlé par Vincent Bolloré, sont également en baisse, Europe 2 (ex-Virgin Radio) atteignant un plus bas de 2,2 % d’AC (-0,6 point), RFM perdant 0,3 point sur un an, à 3 %.

« Il faut retrouver une dynamique » sur France Bleu

Les audiences du réseau de radios locales de Radio France, France Bleu, continuent de s’effriter, tombant à 4,5 % d’AC, en recul de 0,7 point sur un an. « Il faut retrouver une dynamique, cela prend du temps », a commenté la présidente de Radio France, Sibyle Veil.

Elle mise « à partir de la rentrée prochaine sur la nouvelle impulsion éditoriale de Céline Pigalle » qui dirige France Bleu depuis avril. Les Indés Radio (129 stations) gagnent, elles, 0,3 point à 12,8 %.