Trois ans après, Rafael Nadal reprend la place de numéro 1 mondial

Une des principales qualités de Rafael Nadal, outre son bras gauche surpuissant, est la patience. Il aura en effet attendu trois longues années, depuis le 7 juillet 2014, avant de redevenir le numéro 1 au classement ATP, dimanche au tournoi de Cincinnati. Trois saisons durant lesquelles il n’a cessé de se battre contre des blessures aux poignets et aux genoux.

Rafa s’est refait une santé, et même s’il n’a pas remporté le tournoi disputé dans l’Ohio (éliminé en quarts de finale face à Nick Kyrgios), le revoilà en tête du tableau, avec 7.645 points, soit 495 de mieux que son poursuivant Andy Murray et 500 points supplémentaire par rapport à Roger Federer (3e).

Outre sa victoire à Roland-Garros en juin dernier, Nadal a également profité d’une opposition amoindrie. Blessés, Novak Djokovic, Stan Wawrinka et Kei Nishikori ont déjà remisé leur raquette au garage pour cette saison. Quant à Federer et Murray, ils se ménagent en vue de l’ US Open, dernier tournoi du Grand chelem à venir (28 août - 10 septembre).