Tennis: Sara Errani contrôlée positive et suspendue deux mois

Sara Errani à Roland-Garros le 1er juin 2012. — MYSTY/SIPA

Mise à jour 16h35: La WTA annonce une suspension de deux mois

Mauvaise nouvelle en provenance d’Italie : le quotidien Corriere Della Sera révèle lundi que Sara Errani a été contrôlée « non négative » à l’anastrozole lors d’un test antidopage datant du mois d'avril. La Fédération internationale de tennis a confirmé l’information dans l'après-midi, et indiqué que la joueuse était suspendue pour deux mois (soit jusqu'au 2 octobre à minuit). Ses résultats et ses gains remportés entre le 16 février et le 7 juin sont annulés, précise la WTA dans un communiqué.

Tennis Anti-Doping Programme: Sara Errani has been found to have committed an Anti-Doping Rule Violation https://t.co/ikw9kfNMkE pic.twitter.com/7rjfMme4Vf — ITF (@ITF_Tennis) August 7, 2017

L’anastrozole est un médicament prescrit dans le traitement du cancer du sein, classé dans la catégorie des stéroïdes anabolisants. Il peut néanmoins se prendre sous AUT (Autorisations d’usage à des fins thérapeutiques). Selon le journal italien, une quinzaine d’athlètes ont déjà été contrôlés positifs.

La tenniswoman, âgée de 30 ans, est actuellement numéro 98 au classement mondial. Parmi ses faits d’armes, on compte une finale de Roland-Garros en 2016, ainsi que 34 titres WTA (9 en simple, 25 en double).