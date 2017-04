Sport

TENNIS Fin 2016, la numéro 2 française avait déclaré qu'elle souhaitait se concentrer sur sa saison de simple...

Caroline Garcia et Kristina Mladenovic lors de leur match de double en finale de la Fed Cup, contre Barbora Strycova et Karolina Pliskova, le 13 novembre 2016. AP Photo/Jean-Francois Badias - Jean-Francois Badias/AP/SIPA

V.M.

La guerre est déclarée entre Caroline Garcia et la Fédération française de tennis. La joueuse, qui avait dit qu’elle souhaitait faire l'impasse sur la Fed Cup cette année pour se concentrer sur sa carrière en simple, a été convoquée pour affronter l’Espagne en barrage de Fed Cup, ce mardi, aux côtés de Kristina Mladenovic, Alizé Cornet et Pauline Parmentier. En février dernier, la FFT avait rappelé que tous les joueurs et toutes les joueuses françaises devaient se rendre disponible pour l'équipe nationale.

#Fedcup:équipe de France contre l'Espagne en barrage groupe mondial : Kristina MLADENOVIC, Caroline GARCIA, Alizé CORNET, Pauline PARMENTIER pic.twitter.com/vTtTei6bXb — FFT (@FFTennis) April 11, 2017

Yannick Noah a sans doute préféré convoquer la numéro 2 française pour un match très important. Battue par la Suisse au premier tour, l’équipe de France doit absolument battre l’Espagne à Roanne les 22 et 23 avril pour rester dans l’élite du tennis féminin. Emmenées par Garbine Muguruza, les Ibériques seront des adversaires redoutables.

>> A lire aussi : La FFT durcit le ton... Monfils et Garcia à disposition obligatoire pour la Coupe Davis et la Fed Cup

Cette annonce intervient au lendemain d’une étrange affaire sur les réseaux sociaux. Lundi, Caroline Garcia a annoncé son forfait au tournoi de Stuttgart pour « inflammation du nerf sciatique ». Tournoi qui commence… le lendemain de la Fed Cup.

Peu après, ses trois coéquipières ont, à deux minutes d'intervalles, répondu d’une même manière plutôt ironique sur Twitter.

LOL — Alize Cornet (@alizecornet) April 10, 2017

LOL — Kristina Mladenovic (@KikiMladenovic) April 10, 2017

Si Pauline Parmentier a démenti tout rapport, le timing laisse songeur.

Fabuleux de voir au reveil qu'un simple mot qui n a rien à voir avc Caro garcia a fait l effet d une bombe #genielapresse — pauline parmentier (@ppauline86) April 11, 2017

Mots-clés :