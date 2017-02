Sport

TENNIS La numéro 1 Suisse a volontairement cassé le rythme lors du match contre la Française en appelant le médecin alors qu'elle n'avait apparemment pas si mal que ça...

Timea Bacsinszky a battu Kristina Mladenovic, permettant ensuite à Bencic de donner la victoire à la Suisse contre la France lors du 1er tour de Fed Cup, le 12 février 2017. - Salvatore di Nolfi/AP/SIPA

N.C. avec AFP

Enorme déception pour l'équipe de France de Fed Cup. Finalistes l'an dernier, les Bleues ont été éliminées par la Suisse, dimanche, dès le premier tour de la compétition. Belinda Bencic, 81e joueuse mondiale, a apporté le point de la victoire à son camp en dominant 6-3, 6-4 Pauline Parmentier (64e), préférée à Alizé Cornet (43e) pour le quatrième simple par le capitaine Yannick Noah.

Plus tôt dans l'après-midi, Kristina Mladenovic avait perdu dans le choc des numéros 1 face à Timea Bacsinszky (7-6 [4], 4-6, 7-5). Une défaite qui est mal passée pour la chef de file des Bleues, agacée par l'attitude de la Suissesse, qui a selon elle fait semblant d'avoir mal pour casser le rythme de la rencontre.

«C'est sa façon de se bagarrer, elle est connue pour ça»

Dans le sixième jeu du troisième set (3-2, 30-40), la Suissesse a fait appel au soigneur pour son genou gauche douloureux. A son retour sur le court, elle a remporté un «rally» de 21 coups et huit des neuf points qui ont suivi sa blessure, creusant alors un écart conséquent (5-2). «Elle est repartie en faisant des sauts de kangourou et courait mieux qu'avant. Il y avait eu l'attaque de la guêpe et l'arrêt médical à 5-4 contre Alizé (Cornet, dans le second set) pour reprendre ses esprits. Cela fait beaucoup en deux jours», a commenté Mladenovic.

«Il y a des règles, elles les utilise au maximum. C'est sa façon de se bagarrer. Elle est connue pour ça. Moi, je n'ai pas ces valeurs-là. On a toutes des bobos mais on n'utilise pas cela», a ajouté la Française, qui a néanmoins souligné le «beau tennis» pratiqué des deux côtés du terrain.

Mots-clés :