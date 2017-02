Sport

TENNIS Gaël Monfils et Caroline Garcia sont inscrits sur une liste de joueurs obligatoirement à la disposition de la FFT...

Gaël Monfils - Dita Alangkara/AP/SIPA

W.P., avec AFP

Face au manque de motivation des joueurs français à l’échelle collective, la Fédération française de tennis (FFT) a donc choisi la manière forte. Gaël Monfils, tout comme Caroline Garcia et Océane Dodin, ont ainsi été inscrits sur une liste de 20 joueurs obligatoirement à la disposition de la FFT pour la Coupe Davis et la Fed Cup, a annoncé lundi la Fédération dans un communiqué.

Liste des joueuses et joueurs devant se tenir à la disposition de la Fédrération pour représenter la France. https://t.co/ak4FKB9a4f pic.twitter.com/N74Y6LiruO — FFT (@FFTennis) February 27, 2017

Les joueurs de cette liste refusant une sélection s’exposent à des sanctions pouvant aller jusqu’à cinq ans de suspension de tournoi, voire la radiation, prévues aux articles 110-A, 116 à 119 du règlement, a précisé la FFT.

Renvoyer l’ascenseur

Cette décision s’inscrit à la suite de déclarations faites par Yannick Noah au lendemain de la décevante élimination de l’équipe de France de Fed Cup contre la Suisse. « Pour avoir grandi à Roland, avoir été un produit de la fédération avec tout ce que ça comporte comme cadeaux et opportunités, il me semble normal, et même obligatoire, qu’à un moment dans ta carrière tu renvoies l’ascenseur », avait déclaré le capitaine des deux équipes de France.

