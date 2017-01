R.B. avec AFP

Le président américain élu, Donald Trump ne plaît pas à l'ancien N.1 mondial de tennis, l'Espagnol Rafael Nadal, qui a reconnu vendredi ne pas être un adepte de son «style (...) arrogant», et ne pas aimer sa façon de parler.

«Je me trouvais aux Etats-Unis quand Trump était en campagne», a expliqué Nadal dans une interview publiée vendredi par le quotidien en ligne El Espanol. «Il est vrai que sa façon de parler ne me plait pas. Ce n'est pas mon style d'être arrogant...», a-t-il ajouté, reconnaissant ne pas «connaître très bien la politique américaine».

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a.....