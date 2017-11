Coupe du monde 2023: «Amère», l'Afrique du Sud dénonce un processus de décision «opaque»

Une défaite dure à digérer, pour le moins. L’Afrique du Sud, grandissime favorite pour l’attribution de la Coupe du monde après les recommandations de la Fédération internationale allant en ce sens, est tombée de haut quand la petite enveloppe a dévoilé le nom du vainqueur en début d’après-midi, à Londres.

South Africa Rugby “bitterly disappointed” at decision by World Rugby Council to overturn a recommendation that they should host the 2023 World Cup & hand it to France instead pic.twitter.com/eSg2pEnOde