VIDEO. Rugby: Le clip de la candidature française pour le mondial 2023 est sorti, et il est très drôle

Bernard Laporte. — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

Les amateurs de sport connaissent le savoir-faire de Philipp Guillard pour monter des séquences vidéos qui dépassent le cadre parfois étriqué du rugby. Mission une nouvelle fois réussi pour « La Guille », auteur du clip de la candidature française pour la Coupe du monde 2023, défendue le lundi 24 septembre par Bernard Laporte et ses équipes.

On y voit le président de la Fédération reprendre son meilleur rôle, celui de la gueulante de vestiaire, entouré de Frédéric Michalak, Sébastien Chabal, et une multitude d’acteurs censés incarner « Ze french touch7 (Les bigoudaines, la danseuse du Moulin rouge…). L’ensemble est assez bien orchestré, et on pourrait presque penser que ça suffira à faire oublier la tempête médiatique autour de Laporte et de ses liens douteux avec Mohed Altrad.

« Les gens qui votent, j’étais avec eux, je parle avec eux. Ils n’en ont rien à foutre de ce qu’il se passe », a répondu l’intéressé dimanche. « Ce qui les intéresse, c’est de savoir qui est le meilleur dossier parce qu’eux aussi et toutes les fédérations savent que plus un Mondial marche et génère des bénéfices, mieux c’est pour ces fédérations ». Pour emporter le morceau, La France compte jouer sur la corde sensible en faisant intervenir… les enfants de Jonah Lomu, la légende des All Blacks décédée il y a presque deux ans. Si avec ça, on n’arrive pas à devancer l’Irlande et l’Afrique du Sud…