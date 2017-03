Sport

RUGBY Les Anglais égalent le record de la Nouvelle-Zélande de 18 succès internationaux consécutifs…

En s'imposant face à l'Ecosse (61-21), l'Angleterre remporte pour la deuxième fois consécutive le Tournoi des six nations - Glyn KIRK / AFP

B.De. avec AFP

Il n’y a pas que la France qui a réussi à choper le bonus offensif samedi lors de la quatrième journée du Tournoi des six nations. L’Angleterre aussi et avec brio. Le XV de la Rose a remporté son deuxième Tournoi des six nations consécutif grâce à sa large victoire contre l’Ecosse samedi à Twickenham (61-21), lors de la 4e et avant-dernière journée.

CHAMPIONS 🏆

It's FT at Twickenham and England have beaten Scotland to win the 2017 RBS 6 Nations🌹 pic.twitter.com/BElRBtBAf0 — England Rugby (@EnglandRugby) March 11, 2017

Avec ce succès, le XV de la Rose égale aussi le record de la Nouvelle-Zélande de 18 succès internationaux consécutifs obtenus lors des années 2015 et 2016.Les Anglais auront l’occasion d’aller chercher un deuxième Grand Chelem de suite et de battre le record des All Blacks samedi prochain à Dublin lors de la dernière journée du Tournoi.

Congratulations @EnglandRugby - a well deserved win and worthy champs. — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) March 11, 2017

En attendant ce potentiel record, le XV de la Rose dispose de 18 points au classement du Tournoi-2017, soit huit de mieux que ses deux plus proches poursuivants, l’Irlande et la France (10 pts).

