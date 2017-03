Sport

RUGBY Après deux défaites sur trois matches, le XV de France va tenter remonter la pente face à l'Italie...

Gaël Fickou, face à l'Italie, le 6 février 2016 - THOMAS SAMSON / AFP

B.De.

ITALIE-FRANCE: Coup d'envoi à 14h30

13h30 : Salut les champions ! Prêt à voir les Italiens se prendre une raclée ? On l’espère en tout cas. En attendant, je vous propose un peu de lecture avec une interview réalisée par mes collègues de Fabien Galthié. Pas forcément très rassurant pour le XV de France…

XV de France: «On est une nation de seconde zone, il faut en être conscient», rappelle Fabien Galthié https://t.co/F8TUIXlAqK pic.twitter.com/bl9mPbo9VK — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) March 10, 2017

Une victoire facile ? Le XV de France se rend à Rome ce samedi pour affronter nos amis italiens pour cette 4e journée du tournoi des VI Nations. L’idée est de se rassurer un peu en mettant une fessée à nos amis transalpins. Pourtant on n’est pas complètement serein côté français. A défaut d’avoir une technique extraordinaire, les Italiens font marcher leur imagination et leur malice. Lors de leur dernier match, en refusant les rucks, ces derniers ont réussi à faire déjouer et douter les Anglais et menaient 10 à 5 à la mi-temps. Donc méfiance !

