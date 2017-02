Sport

Vous en aviez marre de la défaite rageante ? Voici la victoire (très) laborieuse. Vainqueur sur sa pelouse de l’Ecosse dimanche (22-16), le XV de France a presque tout oublié de ses récentes envolées pour s’imposer très laborieusement grâce au pied de Camille Lopez dans les dernières minutes. Guy Novès a sa victoire, mais encore aussi beaucoup de boulot.

Franchement, les Bleus ont déçu

De la défaite en Angleterre, on avait envie de retenir les frissonnantes séquences offensives des Bleus. Pas ces derniers, qui se sont appliqués à nous faire changer d’avis au Stade de France en lavant le cerveau des spectateurs en attente d’une victoire après les belles intentions de l’automne et de Twickenham. Résultat : pas de rythme, des fautes de main, un seul petit essai français inscrit par Fickou (31e) et une victoire essentiellement acquise grâce aux fautes écossaises et aux pénalités réussies par notre ouvreur Camille Lopez.

Franchement, c’était un match horrible

Si vous avez maté l’exceptionnel pays de Galles-Angleterre samedi, on espère que vous vous êtes bien mouillé la nuque avant de vous avachir dans votre canapé. Ce France-Ecosse a été une bouillie de rugby, vidant de tout son sens l’expression «niveau international». L’acmé de ce festival du n’importe quoi s’est produit peu après la reprise, avec un enchaînement déjà mythique: rebond lamentablement foiré par Spedding qui provoque un essai écossais dans l’axe, mais non-transformé car tiré -à quelques mètres- SOUS les poteaux. Oui, parfaitement.

#6nations #FRAECO Dès le début de la 2nd période, l'essai écossais signé Swinson (13-16) pic.twitter.com/WVRauPC1pi — francetv sport (@francetvsport) February 12, 2017

Franchement, les Bleus peuvent espérer quoi ?

Si on était taquins, on ferait le raisonnement suivant : on joue bien et on perd contre les grosses équipes, on joue mal mais on gagne contre les petites. Bref, ces deux matchs ont montré que le XV de France demeurait moyen dans l’ensemble et nous laissent dans le flou complet sur ce qu’il nous réserve pour son déplacement en Irlande dans deux semaines. Où une défaite nous fera encore regarder vers le bas du classement de ce Tournoi.

