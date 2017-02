Sport

RUGBY Les hommes de Guy Novès ne veulent plus entendre parler de défaite encourageante...

Goujon à la charge lors de France-Ecosse, le 12 février 2017 au Stade de France. - Christophe Ena/AP/SIPA

R.B.

Cette page est actualisée en temps réel : cliquez ici pour mettre à jour.

FRANCE-ECOSSE : 16-16 (2e période en cours)

47e: La réaction tout de suite des Bleus. Ils ont failli aller à l'essai mais on prend trois points au final, quand même. Ça permet de revenir à 16-16, c'est déjà ça. Mais il faudrait arrêter les conneries maintenant.

45e: OH le raté de Russell !! Mais c'est quoi ce délire ! Le mec était à 10m face aux poteaux pour la transformation et il réussi à la foutre en dessous de la barre. Jamais vu ça...

44e: ET L'ESSAI ECOSSAIS DERRIERE !! C'est parti de l'aile droite, Spedding se fait avoir comme un bleu par le rebond défavorable et ça vient applatir entre les poteaux. ZZzzzzzZZZzz.

43e: ENCORE un ballon perdu en milieu de terrain sur une faute de main, c'est pas vrai mais c'est pas vrai. Lamerat cette fois...

41e: Oula, il a pas l'air bien l'Ecossais là. Complètement sonné... Oui, va te reposer sur le banc mon grand. Protocole commotion on.

41e: Allez on est reparti au Stade de France.

16h59: Les mots de Guy Novès avant de reprendre: «Il faut faire preuve de plus de patience. Notamment dans l'utilisation du ballon dans le camp adverse. En défense, on veut faire de trop, alors que dans cette zone il faut être pragmatique. On peut faire des choses intéressantes, mais polluées par autant de fautes, c'est dommage».

Onatoujourslechoix

Macron sponsor des Écossais, trop fort le gars. Joke ;) Allez les petits !

>> Oh tu as l'oeil ! Et oui, il est prêt à tout pour occuper le terrain :)

40e: MI-TEMPS. Les Bleus ont très envie, ça se voit, mais c'est très brouillon dès qu'il faut enchaîner dans le camp écossais et il y a trop de fautes en phase défensive. Allez, ils sont quand même devant, 13-11. On se retrouve dans quelques minutes.

40e: Aie aie aie, la mésentente entre Spedding et Lopez sur une transmission à hauteur, encore. Ça ne plaît pas du tout à l'ouvreur d'ailleurs.

39e: Et voilà, l'Ecosse qui revient à deux points juste avant la pause, grâce à Russell. Super. 13-11.

38e: Mais c'est pas vrai les Bleus partent à la faute toutes les deux minutes. On peut pas être propres un peu non ?

36e: On s'en tire avec une pénalité contre nous... Et l'Ecosse qui prend les trois points. 13-8. C'est quand même dommage de se trouver tout de suite en difficulté après avoir scoré.

33e: Aie, la pression mise tout de suite par les Ecossais. On est acculé devant notre ligne, attention !

32e: Et elle est belle, cette transformation en coin de Lopez. 13-5 FRA.

31e: OUIIIII FICKOU !! Enfin ! Enfin une séquence dans les 22 adverses où on va au bout, c'est bon ça.

31e: ON EST A 5m ALLEZ.

30e: Alleeeeeez on entre dans les 10 derniers mètres écossais ! Je peux plus de perte de balle à cet endroit là je vous préviens.

28e: RHAAAA NON, le poteau ! C'est pas sérieux ça !! Il faut les prendre les cadeaux c'est pas vrai ça...

27e: C'est bon ça... L'Ecossais voulait récupérer le ballon tellement vite qu'il a mis un pain à Camille Lopez. Du coup, pénalité bleue à 30m des poteaux, et non pas écossaise.

26e: On est meilleur dans le prenage d'Ecossais par le col que dans le jeu pour l'instant... C'est un bon début.

24e: Aaaaah Picamoles qui avance, qui avance, mais la petite faute de main derrière, encore. Et on se fait pénaliser. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça avant...

23e: Mais tellement. Le gars est toujours énorme contre nous.

16ème essai international de Stuart Hogg, le 15ème contre la France. — Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) February 12, 2017

22e: Bon bon bon, c'est quand même assez brouillon tout ça pour le moment. On voit les intentions, mais ça s'arrête là. Pour les grandes chevauchées on va attendre encore un peu.

20e: Ah bah voilà, ça c'est mieux. Belle séquence sur le coup d'envoi, ça se termine par une pénalité transformée par Lopez. La France repasse devant, 6-5.

18e: On s’est fait déborder du début à la fin sur cette phase défensive… C’était très moche. Heureusement Laidlaw trouve la transversale sur la transformation. 5-3 Ecosse, donc.

17e: OH l'essai écossais, de Stuart Hogg !! Avec Vakatawa qui passe complètement au travers sur cette défense.

15e: L'art de se mettre dans la mouise tout seul, par Spedding. Le mec joue une touche rapidement et se rend compte après qu'il y avait zéro soutien. Résultat, un dégagement en touche à la sauve qui peut et ballon rendu.

13e: Ah donc c'est ça la touche écossaise dont les mecs ont parlé pendant toute la semaine à Marcoussis ? Directement dans les mains françaises, merci beaucoup.

11e: Picamoles + Vahaamahina = T'es gentil l'Ecossais mais tu vas rentrer chez toi.

9e: Je trouve les Bleus très dynamiques dans ce début de match. Voilà, c'est dit.

7e: Ça passe pour Camille Lopez ! 3-0 FRA.

6e: AH. Les Ecossais pénalisés, et la première occasion d'ouvrir la marque pour les Bleus. Presque dans l'axe, c'est cadeau.

5e: Bonne idée de taper en profondeur pour laisser Hogg relancer (en vrai non)... Ça va pour cette fois, l'arrière écossais a choisi de faire n'importe quoi.

3e: Ouuuuh la perte de balle de Serin qui a failli coûter cher. Bon, elle n'a coûté qu'un recul de 40 mètres finalement...

2e: Festival de ballons perdus des deux côtés pour l'instant. Mais les Français ont déjà très envie d'envoyer du jeu.

1ère: C'EST PARTI. Les Bleus au coup d'envoi.

15h59: Voilà, on va partir sur un truc comme ça.

"En termes choisis, il faut les fracasser d'entrée!" Hahaha Raphaël Ibanez j'adore! GAME DAY 🏉 #FRAECO Allez les Bleus, Allez le XV 🇫🇷💪🏻 — Live your life. (@CalvetClemence) February 12, 2017

15h57: ♪♫♪♫ Allons enfants de la patri-i-e... ♪♫♪♫

15h55: C'est l'heure des hymnes. On commence par «Flower of Scotland», comme de bien entendu.

15h53: #FRANCE2023, on n'oublie pas surtout.

15h51: Pour ceux qui se diraient que l'Ecosse, ça va être les doigts dans le nez, on précise juste qu'elle a battu l'Irlande le week-end dernier (27-22). Alors méfiance.

15h48: Très beau résumé de Matthieu Lartot, qui vient dire qu'après avoir gagné le coeur de ses supporters, le XV de France doit gagner tout court. Pas mieux.

15h44: La compo de Guy Novès pour ce match, pour rappel.

#XVdeFrance Nous vous présentons le XV de départ ! Nos 🇫🇷 ont des fourmis dans les jambes, ils n'ont qu'une obsession... GAGNER! #FRAECO pic.twitter.com/XzyIIkfoMM — FF Rugby (@FFRugby) February 12, 2017

15h42: Et nous voilà donc, chauds pour suivre notre XV de France qui doit ENFIN gagner après trois derniers matchs plaisants à voir mais achevés sur des défaites.

15h35: HELLO TOUT LE MONDE. On termine le biathlon et le titre de Martin Fourcade et on arrive.

15h00: Sinon, mon collègue Julien est allé à Marcoussis cette semaine pour parler de l'étonnante faculté des Bleus à faire n'importe quoi à quelques mètres de la ligne adverse. Lisez moi ça et vite.

15h00: C'est une première dans l'histoire du rugby français. Les Bleus arboreront une publicité sur leur maillot dimanche après-midi. Le paletot sera floqué d'un #france2023 pour soutenir la candidature tricolore à l'organisation de la Coupe du monde 2023. Mais ça, c'est en attendant un plus lucratif sponsor.

Fin de la conférence #France2023 ! À l'image de @sebchabal, nous sommes plus que motivés pour accueillir la Coupe du Monde! pic.twitter.com/NHtQFgnYLg — FF Rugby (@FFRugby) February 9, 2017

15h00: Ne leur parlez plus de défaite encourageante. Battus de peu en Angleterre il y a une semaine après deux revers contre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, les Bleus en ont plus qu'assez de passer pour les perdants magnifiques. Avec la réception de l'Ecosse dimanche au Stade de France, le XV de France veut s'offrir sa première victoire dans ce Tournoi. Mais attention aux hommes de Vern Cotter, quart-de-finalistes du dernier Mondial et tombeur de l'Irlande il y a une semaine, qui ne viennent pas pour admirer les gros bras de Louis Picamoles.

Mots-clés :