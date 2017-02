Sport

VI NATIONS Le XV de France commence son tournoi par une (courte) défaite...

Slimani a inscrit l'essai français - Ben STANSALL / AFP

W.P.

ANGLETERRE - FRANCE

TOURNOI DES VI NATIONS

1ere journée

19-16

Allez, c'est fini pour ce live les amis. Merci d'avoir suivi la rencontre en notre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième journée du Tournoi des VI Nations. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée (et une bonne semaine). Ciao!

C'est vraiment rageant quand même. On va encore positiver et se dire qu'il y a moyen de faire quelque chose d'honorable pendant ce Tournoi. D'ici là, pleurons ensemble...

80e: C'EST TERMINE! Encore une presque victoire. Encore un match où l'on se dira « on a vraiment bien joué mais... ». Mais... C'est dans le mai que réside le problème.

79e: Mêlée française, plus qu'une minute...

78e: Bon bah en tout cas Machenaud a perdu sa place aujourd'hui. Baptiste Serin va tranquillement s'installer dans le XV de départ.

77e: On est derrière au score mais les Anglais poussent. On est globalement cuits (la dernière fois que j'ai dit ça on a marqué).

76e: Les Anglais sont plus proches d'un second essai que nous de l'égalisation.

73e: Nakaitaci qui active sereinement le mode Jonah Lomu. Il nous faut bien ça pour espérer...

72e: Je veux pas faire mon hater de l'arbitrage mais un peu quand même.

Tout ça part d'une mêlée où le pilier gauche anglais plonge mais où on est pénalisés. — Pierre B. (@Pierre_B_y) February 4, 2017

71e: C'est transformé. 19-16... Je suis tristesse.

70e: NON, NON, NON, NOOOOOON! C'EST INJUSTE! NOOOOOOOON. Essai anglais.

69e: Ouuuuhhh c'est dangereux tout ça... Picamoles puis Fickou contiennent l'offensive anglaise mais c'est vraiment juste...

67e: On peut pas passer à la fin du match et dire qu'on a gagné?

66e: Excellente touche dans les 22 mètres pour les Anglais... J'aime pas trop ça.

64e: On gagne aussi dans les tribunes. Des « allez les Bleus » fusent dans les travées de Twickenham alors que les locaux sont bien silencieux.

63e: Mais oui, parlons de Picamoles! Parlons-en les amis.

Sinon Picamoles on en parle? 🔥🔥🔥 — Grégoire Margotton (@gregmargotton) February 4, 2017

61e: OH MAIS OUIIII SLIMANIIIII! ESSAIIIIII!! Il suffisait que je parle pour qu'on en colle un! C'EST FOUUUUU!!! ET QUEL PICAMOLES ENCORE!! KING LOUIS!

59e: On est moins bien depuis le début de la seconde période. On paye un peu les occasions manquées en première mi-temps et les efforts fournis jusqu'ici.

56e: Sortie de Serin auteur d'un match convaincant. Machenaud le remplace.

54e: Ah bah non c'est joué au pied. Et ça passe évidemment. 12-9 pour l'Angleterre!

53e: Ca sent mauvais. Pénalité anglaise à moins de dix mètres. Mêlée anglaise. Je pleure là...

50e: May c'est formidable. Le type a pris sa voiture et remonté sa moitié de terrain sans être gêné. Quelle pointe de vitesse...

49e: OH MESSIEURS C'EST FABULEUX! La France retourne la mêlée, Serin chambre les Anglais derrière. Que de l'amour pour cette équipe.

48e: Mais non... Le ballon ne sort pas du maul français et l'Angleterre récupère la mêlée quasi sur notre ligne...

47e: ESSAI DE DALY! L'arbitre fait appel à la vidéo mais je suis très pessimiste... NOOOON! PAS ESSAI! Touche! Enorme Nakaitaci! Merci, merci, merci!!!

46e: MERCI BAPTISTE! Le petit bonhomme qui nous sauve de l'essai anglais en couverture. Il s'en sort très bien le blondinet!

43e: LA CHANCE EST AVEC NOUS! Farrell touche le poteau sur une pénalité lointaine. De battre mon coeur s'est arrêté.

41e: C'EST REPARTI A TWICKENHAM!

Double15: J'ai du mal à comprendre, comment les Français n'ont pas 15 point d'avance.

>> C'est toujours pareil. On joue bien mais on ne concrétise pas. Ca nous a coûté la victoire contre la Nouvelle-Zélande, pourtant pas en forme ni au complet à l'époque.

40e: C'est la mi-temps! Egalité entre des Français conquérants et une Angleterre un peu en-dedans. Mais attention. Même sans briller, le XV de la Rose reste dans le coup. Forcément, c'est inquiétant.

40e: Raaaah c'est toujours pareil... A gauche puis à droite on reste bloqués à une quinzaine de mètres de la ligne anglaise. Mais mention spéciale pour Spedding et Vakatawa. Gros boulot de leur part.

37e: Salvador Daly égalise à 9-9 d'un énorme coup de pied du gauche.

35e: NOOOOON! Le premier échec de Lopez qui reste bloqué à 3/4 au pied.

33e: On défend bien pour le moment... Les Anglais sont décevants mais je ne vais pas m'en plaindre.

31e: Attention, les Anglais se rapprochent dangereusement de notre ligne. Je suis pas Serin là...

28e: AAAAAH C'EST RAGEANT! Le XV français encore bloqué à 5 mètres de la ligne anglaise... Et derrière le XV de la rose se dégage loin, très, très, très loin... Quelle capacité à se sortir des mauvais coups pour les Anglais...

25e: Aie Picamoles qui se prend Fickou dans la figure en plein air et retombe sur le dos... Mais comme c'est un très grand gaillard, il finit par se relever.

24e: Bon bah re +3... Tout se joue au pied pour le moment...

21e: ET ALLEZ! +6! Merci Camille Lopez! Le pied gauche est soyeux et infaillible.

18e: Louis Picamoles embarque tous les Anglais sur son dos. On dirait un Ferry qui traverse la Manche.

14e: Derrière, Lopez marque sa deuxième pénalité du match. Encore de super loin. Encore plus précis que David Beckham le bonhomme. 6-3, France!

12e: OH, LA! Fickou projeté dans les airs par Jonny May. Le Français retombe sur l'épaule et May prend jaune. La France est en supériorité numérique.

11e: Spedding c'est aussi solide sur ce début de match. Ils nous a gratifié d'un long rush sur la diagonale.

9e: Farrell égalise lui du droit. C'est tout aussi propre. Dommage de donner des points gratuits comme ça aux Anglais, ils n'en n'ont pas besoin.

8e: ALLEZ LA! 3-0, pénalité bottée par Lopez. Superbe pied gauche, c'est nickel, entre les poteaux. Venez nous chercher!

6e: Picamoles, ce déménageur. Je l'aime très fort, sachez-le.

4e: NAKAITACI! Oh le festival, l'accélération sur le flanc droit du Frannçais qui décoche un joli coup de pied pour gagner du terrain... On a gagné 50 bons mètres là. Mais derrière les Anglais défendent très bien.

1e: C'est parti et ce sont les Anglais qui engagent pour nous mettre la pression!

17h47: C'est beau quand même...

17h45: C'EST L'HEURE DU CRUNCH! Enfin dans cinq minutes. Donc posez-vous bien sur votre canapé, fauteuil, lit, chaise ou je ne sais quoi. ca va être grandiose.

La FFR a pondu un joli papier d'avant-match avec un focus sur la bête, Louis Picamoles. On compte sur lui aujourd'hui pour bousculer les Anglais.

Comme d'habitude, je vous laisse avec de la lecture avant le début du match:

>> Bernard Laporte peut-il vraiment virer Guy Novès si les Bleus se ratent?, article à lire juste ici

NOUS Y VOILA! Le Tournoi des VI Nations commence aujourd'hui pour notre XV de France et de la plus belle des manières: par un crunch. Angleterre vs France. Ca va être chaud et on risque de trembler, car l'équipe d'Eddie Jones est en forme. C'est très simple, en 2016, ils ont tout gagné. Personne n'a réussi à battre le XV de la rose. Mais on a envie d'y croire, pour plein de raisons. Parce que la France a terminé 2016 par des prestations encourageantes bien que non récompensées. Et aussi parce qu'on est fous (surtout parce qu'on est fous).



PS: La première mi-temps du live risque d'être un peu légère vu que ce live sera commenté par le même homme qui live Monaco-Nice en parallèle. Bisous.

>> On se donne rendez-vous à 17h45 pour le début du live

