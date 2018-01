EN DIRECT. Mercato: Quelle sentinelle pour le PSG?... Diony vers la D2 anglaise... Suivez le marché des transferts avec nous

merci à tous les supporters stéphanois et mes freros de mon équipe qui m’on soutenu durant ces 6 mois et les dirigeants et staff du club qui ont toujours crus en moi mais cela n’a pas fonctionné et je suis le premier déçu mais la vie continue et j’espère que l’équipe retrouveras la place qu’elle mérite merci encore et à bientôt🙄 im very happy to join bristol city fc for this new adventure, see u soon and sorry if my english its not very good ahah 😍🙈🙈🦍⚽️

A post shared by Loïs Diony (@lois_diony_9) on Jan 23, 2018 at 1:49am PST