Amiens-PSG: Paris s'impose au trot à la Licorne et poursuit sa série en Coupe de la Ligue

Rabiot a inscrit le deuxième but parisien — FRANCOIS LO PRESTI / AFP

De notre envoyé à Amiens,

C’est une série impressionnante qui ne risque pas d’être battue avant longtemps. En s’imposant mercredi soir à Amiens (0-2) en quart de finale de la coupe de la Ligue, le PSG a signé un quatorzième succès d’affilée dans la compétition. Quadruple tenant du titre, Paris reste donc en course pour un quintuplé forcément historique.

Plus largement, si on cumule la coupe de France (où Paris reste sur trois victoires de rang) c’est même le trente-cinquième match de suite sans défaite pour les joueurs de la capitale dans les coupes nationales. Le PSG a toujours un appétit d’ogre et ne veut rien laisser à la concurrence.

Une composition cinq étoiles pour une prestation banale

Il suffit de regarder la composition d’équipe alignée par Unai Emery en Picardie pour s’en rendre compte. Si Cavani, puni, n’était pas là, le reste des stars parisiennes (Neymar, Mbappé, Di Maria, Draxler, Verratti…) a démarré au stade de la Licorne. Tant mieux pour les Amiénois heureux de se confronter à ce qui se fait de mieux dans un match de gala qui a basculé à la 35e minute.

Sorti en dehors de sa surface, Gurtner, le gardien amiénois, a bousculé Mbappé et récolté un carton rouge logique. A dix contre onze, les Picards ont essayé de résister le plus longtemps possible. Mais un penalty de Neymar (52e), qui a fêté son but chaussure et sponsor sur la tête, et une tête de Rabiot (78e) ont mis fin à leurs rêves d’exploit que plus personne en France n’a accompli depuis quatre ans. Et dire que les Parisiens n’ont même pas bien joué.