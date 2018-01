EN DIRECT. Amiens-PSG: Les Parisiens gèrent leur avance avec une nonchalance irritante... Suivez le live...

Yo les pandas d’outre-Caucase. Bien ou bien ? On se retrouve ce soir pour la suite et fin des quarts de finale de Coupe de la Ligue. La dernière affiche oppose Amiens au Paris Saint-Germain. Pas besoin de faire un dessin, mais je m’y colle quand même : le PSG est sur le papier 1.000 fois plus fort que les Picards (terme obsolète, oui, je sais) mais sur un match, tout est possible. Enfin presque. Imaginez : Amiens qui passe d’une dérouillée contre Sochaux (6-0) à un exploit contre Paris, quelle progression fabuleuse. Mais bon, j’insiste, le scénario est peu probable.

>> Rendez-vous à 20h50 pour lancer ce live bien comme il faut