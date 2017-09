PSG: Entièrement dévoué à Neymar, Mbappé veut «maintenir» le Brésilien au sommet du foot mondial

Kylian Mbappé — CHINE NOUVELLE/SIPA

Ils se sont bien amusés, les petits filous. Kylian Mbappé et Neymar ont posé les bases de leur entente pour leur premier match ensemble, à Metz, à l’occasion de la nette victoire parisienne dans l’Est français (5-1). Une collaboration fructueuse que n’ont pas manqué de remarquer les observateurs et dont s’est réjoui l’attaquant français de 18 ans.

« Neymar… C’est facile de jouer avec lui, je n’ai même pas deux entraînements avec lui mais c’est vraiment facile, c’est un joueur qui vous transforme, vous avez juste à vous adapter à lui et lui fera de vous un meilleur joueur. C’est vraiment cool de jouer avec lui. Il est au sommet du football mondial, le tout c’est de le maintenir à ce niveau-là, il faut qu’il reste comme ça et on va tout faire pour ça parce qu’un joueur comme ça peut vous faire gagner des titres. »

On l’a donc compris, le petit Kylian est là pour apprendre aux côtés de la star brésilienne, et pour aider le numéro 10 parisien à atteindre ses objectifs personnels (le Ballon d'Or). Mais Mbappé sait aussi vivre pour lui-même et n’a pas caché la satisfaction procurée par son premier but rapide avec Paris. « Oui, ça va, une victoire, un but et du beau jeu, j’ai tout pour être satisfait », a-t-il dit.