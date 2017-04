Sport

FOOTBALL Pour continuer de croire au titre, le PSG doit impérativement s'imposer ce soir face à Metz...

Edinson Cavani a ouvert le score pour Paris face à Metz, mardi 18 avril. - Jean Christophe VERHAEGEN / AFP

Aymeric Le Gall Twitter

Cette page est actualisée en temps réel : cliquez ici pour mettre à jour.

Ligue 1 (match en retard de la 31e journée)

Metz-PSG: 0-2 (deuxième mi-temps en cours)

Buts: Cavani (33e), Matuidi (36e) pour Paris

47': OUHHH la frappe de Doukouré qui frôle le potal de Trapp ! Et ben voilà, c'est ça qu'on veut voir les gros !

46': Allez, on va pas être bien exigeants avec eux, mais si les Messins acceptaient de faire quelques passes sans rendre le balllon aux Parisiens, ça serait déjà pas mal.

45': C'est reparti pour cette seconde mi-temps les copains-copines !

19h25: Matador.

#Cavani est le 1er joueur à marquer 30 buts dans les 5 plus grands championnats européens cette saison. #FCMPSG 0-2 MT #TeamPSG #PSG pic.twitter.com/qiLYkaJoVN — Romain Collet-Gaudin (@RomainCG75) April 18, 2017

19h23: On me souffle à l'oreille que le PSG a eu le ballon 85% du temps. Quatre. Vingt. Cinq. Pour. Cent. Du. Temps.

45': Allez, c'est la pause à Saint-Symphorien. Le PSG mène très, trop, tranquillement deux buts à zéro. Il n'y a rien à dire, les Messins ont subi pendant 45 minutes la loi du PSG. Allez, on se retrouve dans un petit quart d'heures mes poulets !

45': Et ouiiiiii, une tête de Metz ! Bon, c'est au-dessus de la part de Mevlut, mais quand même.

44': Sans espoir, l'homme n'est rien.

Allez, plus que 16 buts pour rattraper Monaco #FCMPSG — Romain Beddouk (@RomainBeddouk) April 18, 2017

42': Edinson Cavani a inscrit son trentième but de la saison. Soit autant que toute l'équipe de... Non, on va arrêter les comparaisons mesquines.

40': Bon ben voilà, on peut déjà commencer à se préparer pour le choc du soir, non ?

36': Et voilà, nouveau du PSG !!! Matuidi punit Kawashima et l'affaire semble déjà entendue.

35': Ce qui devait arriver arriva. A force de refuser de jouer au foot, les Messins se sont fait punir sur un nouveau but de Cavani, de la tête.

33': GOLAZOOOO DE CAVANI !!!

32': Marquinhos se permet de mettre un petit pont à un défesneur messin, il n'y a plus de respect dans ce bas monde mes aïeux !

30': Et pendant ce temps-là, Kevin Trapp est parti sa prendre un Picon au bar du coin.

29': Je vous avais prévenus, les gens sont impitoyables. Et drôles.

#FCMPSG Oh noooo Lucas c pas un pied qu'il a c'est un tacos 🌮 — Maitre kobayashi (@ahmadmadeirense) April 18, 2017

26': Allez, à l'image de ce coup-franc bien gratté sur le côté droit de la surface de Metz, on va au moins accorder à Lucas de faire beaucoup d'effort. Ben quoi, j'aime pas tirer sur l'ambulance. Les réseaux sociaux s'en chargent déjà très bien.

25': Servi sur un plateau par le délicieux Maxwell, Lucas s'est fait dessus et a raté un truc... Mais un truc... Un éléphant dans un couloir, sérieux ! A deux mètres des buts...

24': POUAHHHHH C'EST QUOI CE TRUC, LUCAS ???!!!???

21': Se manger autant de vagues parisiennes en si peu de temps, ça s'appelle du harcélement. Et c'est puni par la loi.

20': Fallait forcément qu’elle arrive à un moment donné ! Voilà qui est fait.

18': A ce rythme-là, ils ne vont pas tenir bien longtemps nos amis messins...

17': Gros duel entre Cavani et Falette en pleine surface messine ! L'arbitre signale une faute du buteur parisien. Au ralenti, on voit que le pauvre Falette a pris très cher. Question de gabarit, probablement...

15': La combinaison (volontaire ?) du PSG sur ce corner était plutôt mignonne: un centre tendu au premier poteau, suivi d'une talonnade de Maxwell. Manque de bol pour Paname, c'est Matuidi qui est là pour reprendre le ballon de volée...

15': OHHHH BLAISE, AU-DESSUS !!!

14': Bon ok, je ne vais pas vous balancer le scoop de l'année, mais on sent que l'aprem va être trèèèès longue pour les Grenats...

12': Ahhhh le contrôle de Lucas était parfait mais que dire du centre, derrière ? Bof bof, voire tout pété. Personne n'avait fait l'appel en profondeur.

11': Mevlut Erdinç a bien tenté de passer la défense pariseinne mais pour ça, il aurait fallu dribbler Verratti. Vous connaissez la suite...

9': Bon, le PSG a déjà commencé à squatter 100% du temps la moitié de terrain messine. Le ton est donné.

7': Superbe ouverture de Verratti en direction de Thomas Meunier mais le centre du belge est trop sur le gariden du FC Metz... Les Grenats se relancent.

5': Olé ! Lucas avait passé en revue une bonne partie de la défense messine avant de servir Matuidi sur sa gauche. La frappe de Blaizou est contrée en corner.

4': Première intervention du japonais Kawashima, pour son tout premier match en Ligue 1. Le centre de Di Maria n'était pas assez sortant pour permettre à ses potes de le reprendre dans de bonnes conditions.

2': Les Messins ont mis le paquet pendant 30 secondes. Depuis, ce sont les Parisiens qui ont récupéré le contrôle du ballon. A noter la tenue du PSG, différente de d'habitude à l'extérieur, avec un short bleu. Voilà, voilà, c'était l'instant tissu. On revient au foot désormais.

1': Allez les lapins, on est parti ! Et on vous prévient, on ne veut voir QUE du foot aujourd'hui.

18h27: Les joueurs entrent sur la pelouse ! Il fait beau, le stade est bien garni, tout est réuni pour qu'on passe un bon moment avant Real-Bayern.

18h20: On en profite pour rappeler que les ultras du PSG n'ont pas été autorisés à se déplacer à Metz aujourd'hui suite aux incidents survenus au Parc OL lors de la finale de la Coupe de la Ligue.

18h10: La fidélité à deux vitesses...

C'est bizarre y'a pas autant de monde quand on affronte Dijon #FCMPSG — i (@_Baptst) April 18, 2017

17h57: Le XI des Grenats pour affronter le PSG, avec deux anciens parisiens dans les rangs.

#FCMPSG Voici la composition du FC Metz pour la réception du Paris Saint-Germain ce soir. pic.twitter.com/1UU0GRh5Cz — FC Metz ☨ (@FCMetz) April 18, 2017

17h56: V'là la compo parisienne. Sans Pastore ni Rabiot.

17h55 : >> Salut les lamantins et bienvenue sur votre canapé virtuel préféré ! Avant le choc Real-Bayern de ce soir, on va se faire un petit PSG-Metz en guise d’apéro. Ça vous va ? Allez, c'est parti.

Chasse au Rocher, épisode 287. Avant de nous plonger dans le quart de finale retour de Ligue des champions entre le Real et le Bayern, ce soir à 20h45, place au match en retard de Ligue 1 entre le FC Metz et le PSG. On ne va pas épiloguer 107 ans, le contexte, vous le connaissez sur le bout des doigts. Metz, 14e, 35 points, va tout faire pour emmerder les hommes d’Emery et s’éloigner encore un peu plus du wagon des relégables. En face, comme d’hab, le PSG doit s’imposer pour garder un espoir de chiper le titre de champion de France à l’AS Monaco.

>> On se retrouve sur les coups de 17h45-18h pour vivre ce premier match de la soirée tous ensemble, main dans la main.

