FOOTBALL Donato Di Campli veut sans doute un meilleur contrat pour son poulain mais…

Marco Verratti - J.E.E/SIPA

J.T.

La monumentale déconvenue du Paris Saint-Germain sur la pelouse du Camp Nou face au Barça (6-1) pourrait avoir des conséquences plus graves. Outre l’élimination en huitièmes de finale de la C1, la gifle a eu pour conséquence de donner un coup de frein net aux rêves parisiens de toucher du doigt la coupe aux grandes oreilles.

Une situation qui pourrait déstabiliser certains cadres du vestiaire du PSG en quête acharnée du Graal. L’agent de Marco Verratti s’est épanché dans la Gazzetta dello Sport… et il n’y va pas par quatre chemins.

Tacle à la gorge

A la question du quotidien italien « de zéro à cent, quel est le pourcentage de chance pour Verratti de rester au PSG l’année prochaine ? », Di Campli torpille. « La situation est très compliquée au vu de son très important contrat qui court jusqu’à 2021. Lui veut gagner et le PSG, dans l’état actuel des choses, ne peut pas gagner. » Bim !

Je déteste l'agent de verratti il parle trop — Alewiss (@alewiss07) March 22, 2017

L’agent transalpin continue son laïus en mettant son poulain devant un choix cornélien : « Il est à Paris depuis cinq ans et aujourd’hui il doit se lancer dans une réflexion : Gagner autant d’argent sans vaincre ou gagner de l’argent et devenir un champion. » Une menace pour les dirigeants parisiens histoire de les forcer à recruter toujours plus de grands joueurs ? Ou une nouvelle revalorisation salariale en cours de tractation ? Une chose est sûre, cette déclaration n’arrive pas au bon moment, le PSG étant toujours lancé dans une lutte acharnée pour le titre face à l’AS Monaco et encore en course sur les deux coupes nationales.

