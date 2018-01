90': Allez, rideau à d'Ornano ! L'OM s'impose (2-0) sans jamais avoir tremblé. Avec ce succès, le quatrième de rang en Ligue 1, les Olympiens sont deuxièmes au classement. Ils regarderont donc le choc OL-PSG avec, dans leur inconscient, une phrase qui tournera en boucle: "Allez Paris !". Et sur ce, maintenant que je me suis mis tous les supporters marseillais à dos (je vous bise les poulets), je vous dis bonne soirée et bon week-end !!!