Avant, ses partenaires s’appelaient David Beckham, Paul Scholes ou Ryan Giggs. Maintenant Philip Mulryne est le compagnon de Dieu. Ancien joueur de Manchester United (entre 1996 et 1999), le Nord-Irlandais est devenu prêtre, chez lui. Dans une interview au Times, l’ex-milieu de terrain a expliqué les raisons qui l’ont poussé à changer radicalement de voie.

« Je n’aimais pas tous les revers de la vie de footballeur : l’argent, les boîtes de nuit et l’attention des femmes, a expliqué Mulryne. Quand je suis arrivé à la trentaine, j’ai commencé à être vraiment insatisfait. J’aimais le jeu, les entraînements. Le mode de vie m’apportait du confort mais rien qui ne pouvait durer. J’achetais trois ou quatre voitures par an, parce que je m’ennuyais et j’en voulais toujours plus. Même chose pour les vêtements et les voitures. »

Philip Mulryne avec le maillot de Manchester United - TOSHIFUMI KITAMURA / AFP

Ordonné prêtre en juillet

Après avoir quitté Manchester United en 1999, Philip Mulryne a fait l’essentiel de sa carrière à Norwich City, jusqu’en 2005. International à 27 reprises, il jouera également à Cardiff ou Leyton Orient, avant qu’une grave blessure ne l’éloigne du football en 2008.

J’ai pris une décision radicale en 2009, en prenant une année hors du football et rentrer en Irlande. Durant cette année, j’ai découvert ma vraie vocation et ma foi. Aujourd’hui, je suis plus serein. »

Mulryne se consacre alors aux œuvres de charité et fait la rencontre de l’évêque de Down and Connor, en Irlande du Nord. Comme l’explique le journal La Croix, Mgr Noel Treanor a joué un rôle important dans sa nouvelle vocation. Le 8 juillet dernier, à Dublin, Philip Mulryne a été ordonné prêtre pour l’ordre dominicain. Amen.

A.H.