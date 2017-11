Real Madrid: «Je ne suis pas devenu le pire entraîneur du monde», se défend Zidane

Zinédine Zidane sur le banc du Real Madrid. — Francisco Seco/AP/SIPA

Il n'est pas encore menacé, c'est heureux, mais Zinédine Zidane doit faire face aux premières critiques un peu poussés à quelques semaines de fêter son deuxième anniversaire sur le banc madrilène. A la veille de retrouver Las Palmas en Liga avec possiblement 11 points de retard sur le Barça, le Français a répondu aux interrogations en conférence de presse.

«Je l'avais dit (avant le prix), je ne suis pas le meilleur entraîneur du monde. Peut-être que les gens m'ont donné ce prix à cause de la saison que nous avons faite, et je l'accepte. Je ne suis pas le meilleur, mais aujourd'hui je ne suis pas non plus devenu le pire. Moi, entre l'euphorie ou la mauvaise passe, je me maintiens toujours entre les deux. Nous n'avons pas changé. Bien sûr, dernièrement nous avons perdu deux matches et nous ne sommes pas contents. Mais cela ne change rien à ce que nous voulons faire et à ce que nous voulons obtenir cette saison, je peux vous l'assurer. C'est le football, ce sont de mauvaises séries, mais cela nous est aussi arrivé l'an dernier et en fin de compte nous avons décroché des titres importants».