PSG: Layvin Kurzawa victime d'un chantage après avoir été filmé en train de faire de gestes déplacés envers Didier Deschamps

Layvin Kurzawa lors du match entre le PSG et Dijon le 4 février 2017. — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

Le début de saison de Layvin Kurzawa n'est pas évident sur le terrain, et il n'a pas l'air non plus de l'être forcément en dehors. Selon une information d'Europe 1, le latéral gauche du PSG et de l'équipe de France a récemment été mêlé à une affaire de chantage à la vidéo compromettante.

Le contexte: Kurzawa a été filmé au smartphone dans un bar à chicha parisien en train de tenir, en plaisantant, « des propos et gestes déplacés à l’égard de Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France, en privé », explique Europe 1.

Les malfaiteurs lui réclamaient 100.000 euros sous peine de diffuser la video. Ce qu'il n'a pas fait, prévenant plutôt la police. L'enquête a résulté en l'arrestation de quatre personnes.