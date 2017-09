Mercato: «Vous m'avez fichu Seri en l'air», le président de Nice en veut au Barça

Jean Michaël Seri n'a pas pu rejoindre Barcelone — Lionel Urman/SIPA

C'était un transfert qu'on croyait quasiment ficelé. Et puis non, finalement, d'un revirement de situation de dernière minute, Jean-Mickaël Seri n'est finalement pas parti de Nice direction Barcelone. Selon le joueur lui-même, c'est son club de Nice qui a bloqué le transfert. Une version démentie par son président Jean-Pierre Rivère. Quelques jours après la fin de cette histoire et du mercato, il est revenu pour Canal+ sur cet imbroglio.

Jean-Pierre Rivère s'explique sur le cas #Seri : "J'ai dit au Barça : 'vous m'avez fichu un joueur en l'air" #CFC pic.twitter.com/jCCh1Nb0lg — Canal Football Club (@CanalFootClub) September 3, 2017

Voici son explication:

« Le 23 août, Julien Fournier (le directeur général de l'OGC Nice) m'appelle tôt et me dit: "Jean Pierre je ne comprends pas, je viens d'avoir un appel du Barça, ils me disent qu'ils arrêtent sur Micka". L'après-midi, j'ai Josep Bartomeu, un peu gêné, qui me dit "Jean-Pierre, c'est la première fois que ça nous arrive, nos techniciens ont décidé de ne pas faire Micka Seri. Ce n'est absolument pas un problème d'argent". Le jeudi matin, c'est confirmé définitivement, ils ne font pas Micka Seri. Et là ça part en vrille. J'ai dit au Barça "vous m'avez foutu un joueur en l'air", parce qu'il avait un contrat prêt. Je me mets à la place de Micka, c'est son rêve d'aller au Barça et du jour au lendemain ça casse. »