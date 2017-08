«J'ai explosé! Les murs ont tremblé», Seri a la haine contre les dirigeants niçois et espère toujours rejoindre le Barça

Jean-Michael Seri lors de Nice-Naples en tour préliminaire de Ligue des champions, le 22 août 2017. — CIAMBELLI/SIPA

L’affaire semblait ficelée et pourtant tout a capoté. Alors que les négociations entre Nice et le Barça au sujet du transfert de Jean-Michaël Seri semblaient se dérouler positivement, le joueur se voyait déjà revêtir le maillot du club de son cœur. Sauf qu’entre-temps, l’affaire s’est compliquée et le Barça a fait marche arrière dans le dossier. En cause ? Une possible gourmandise financière de la part des dirigeants niçois.

Il y a quelques jours, l’agent de Seri poussait un énorme coup de gueule dans la presse, affirmant que le PSG avait déboulé dans le dossier en soumettant au Gym une offre supérieure à celle du Barça, mais que cette offre était purement fictive et n’avait pour unique but que d’emmerder les dirigeants blaugranas dans ce dossier.

Aujourd’hui, l’affaire est au point mort et Seri ne sait toujours pas s’il verra son rêve de joueur au Barça exaucé cette saison. En attendant, le joueur est revenu sur cet épisode douloureux dans les colonnes de Mundo Deportivo. D’habitude si discret et gentleman, Seri a clairement haussé le ton. Voyez plutôt.

Un truc s’est cassé entre Seri et le Gym

«Mal, je le vis très mal. Je ne vais pas vous mentir, je suis touché. Pour moi, le football a toujours été une fête, c’est de la joie. Mais je n’ai pas joué avec Nice en fin de semaine car je n’ai plus la tête au foot. Mon rêve de rejoindre le Barça s’est brisé et pour moi c’est terrible. (…) Les discussions entre les deux clubs ont été de mal en pis. De ce que je sais, cela ne s’est pas fait pour des raisons financières.»

Seri voit rouge

«J’ai halluciné de voir que l’opération était tombée à l’eau de manière totalement incompréhensible pour moi. Du coup, je suis allé voir les dirigeants niçois pour comprendre ce qui avait pu se passer. Et là j’ai explosé ! Je peux vous dire que les murs ont tremblé. Les dirigeants ne m’ont rien dit, ils ne m’ont même pas regardé dans les yeux. Il est clair qu’il s’est passé quelque chose : ils m’ont promis une chose et ils n’ont finalement pas respecté leur promesse en réclamant plus d’argent que prévu au Barça.»

Encore un espoir ?

«J’essaye d’être optimiste et j’ai envie de croire qu’il reste un espoir, que les deux clubs vont reprendre contact et parvenir à un accord.»