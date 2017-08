VIDEO. Un arbitre porte une caméra frontale pendant un match amical du Real (et c'est top)

La caméra sur le front de l'arbitre — Capture d'écran Youtube

Voilà une expérience qui pourrait en amener d'autres. Lors d'un match amical qui s'est tenu le 2 août dernier entre le Real Madrid et une sélection All Star de MLS, le championnat américain, un arbitre portait une caméra frontale pendant la rencontre. A l'instar de ce qui se fait régulièrement au rugby, cette vision permet au spectateur de mieux cerner la vitesse de jeu et la visibilité d'un arbitre. Ce qui peut expliquer pourquoi ces derniers font des erreurs. Bref, le résultat est assez bluffant.

Si ce dispositif n'était utilisé que pour un match amical, on apprécierait que l'idée se démocratise et devienne régulière. Ajoutez à ça un micro et voilà qui éviterait sans doute un paquet d'insultes reçues tous les week-ends par les arbitres. Ce que le rugby fait depuis 10 ans. Le foot bouge lentement, mais il bouge.