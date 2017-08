Guingamp-PSG: «Neymar = 44 400 000 pintes, Nasser paye ta tournée!», la banderole géniale au Roudourou

Neymar pendant l'échauffement face à Guingamp — AFP

On savait que l'ambiance du Roudourou serait remarquable pour la première de Neymar en Ligue 1. Le chaudron breton a été à la hauteur de l'événement avec beaucoup de bruit et aussi pas mal d'humour. En effet, une banderole déployée dans la tribune ouest nous a offert une bonne marade: «Neymar = 44 400 000 pintes, Nasser paye ta tournée!». Rappelons pour les non matheux que le transfert de Neymar a coûté 222 millions d'euros et que la bière à Guingamp vaut donc... 5 euros!

Le compte Twitter officiel du club, l'un des plus drôles de Ligue 1, n'a pas manqué de réagir: «On a le sens des priorités à Guingamp».

Tifo dans la tribune Ouest : "Neymar = 44 400 000 pintes, Nasser paye ta tournée !"

On a le sens des priorités à Guingamp 😂 #EAGPSG — En Avant de Guingamp (@EAGuingamp) August 13, 2017

Elle va être marrante, cette saison, on vous le promet.