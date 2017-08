Nice a hérité d'un tirage au sort compliqué avec Naples en barrages de la Ligue des champions (aller le 15 ou 16 août à Naples, retour le 22 ou 23 août à Nice), vendredi à Nyon (Suisse). En cas de succès, le club classé 3e de Ligue 1 la saison dernière sera le troisième représentant français, avec Monaco et le Paris SG directement qualifiés, en phase de poules dont le tirage au sort aura lieu le 24 août à Monaco.

Le Napoli, 3e de Serie A, a atteint les huitièmes de finale de la dernière édition. Les Aiglons n'ont encore jamais rencontré la formation italienne en compétition. Les dix clubs vainqueurs rejoindront les 22 autres déjà qualifiés. Les perdants seront reversés en Ligue Europa.

