Sport

FOOTBALL L'équipe catalane n'a rien pu faire faire à la défense de fer des Italiens...

Neymar est effondré après l'élimination du Barça - Marco BERTORELLO / AFP

B.V. avec AFP

Le Barça n'a rien pu faire face à la Juventus

La Juve est une équipe «qui sait se défendre», selon Luis Enrique

Place au classico dès dimanche pour Barcelone

Las pas-montada. Battu 3-0 à l'aller, le Barça n'a cette fois pas réussi à inverser la vapeur et remonter le score, comme elle avait su le faire face au PSG. Moins de temps pour se préparer, moins d'envie, ou tout simplement un adversaire plus fort. «La Juve a mérité de passer au tour suivant, nous les félicitons, a expliqué après la rencontre Luis Enrique, le coach catalan. La Juve est une équipe qui sait se défendre et qui gère bien le ballon.»

Il serait vraiment grossier de votre part d'y voir un clin d'oeil au PSG, qui n'a pas réussi à enchaîner trois passes sous la pression du Camp Nou... Bref, pour le Barça, place maintenant au championnat avec dès dimanche soir (en live sur 20minutes.fr), le classico face au Real Madrid. «Se relever après une telle élimination est difficile mais nous avons le meilleur des stimulants: rendre visite à notre éternel rival, conclut Luis Enrique. Ce sera difficile, l'ambiance sera spéciale, mais cela nous stimule.»

Mots-clés :