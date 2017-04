Sport

FOOTBALL Le FC Barcelone n’a pas trouvé la faille contre la Juventus au Camp Nou…

A gauche, Alex Sandro. A droite, Neymar - Josep LAGO / AFP

W.P., avec AFP

Ils pensaient pouvoir le faire, répéter l’exploit du huitième de finale retour, lors duquel ils avaient éliminé le PSG au prix d’une remontada irréelle. Eh bien non. Le FC Barcelone n’a rien fait du tout face à une Juventus très bien organisée et fort expérimentée. Les hommes de Luis Enrique quittent la compétition sur un 0-0, marqué par le manque de réussite de la MSN.

61 % de possession, 0 % remontada

La Juventus avait un plan et elle s’y est tenue à la lettre : défendre de manière organisée dans son propre camp, et espérer faire des dégâts en contre. Dans ce scénario, le Barça a confisqué le ballon : 61 % de possession. Mais il a trouvé face à lui une défense infranchissable, bien regroupée et sûre de sa force. Un match qui laisse encore plus de regrets au PSG, qui s’est plus sorti tout seul qu’il n’a été éliminé par le Barça.

Grâce à ce nul 0-0, la Juventus rejoint les deux clubs de Madrid ainsi que l’AS Monaco dans le dernier carré de la compétition. Les Catalans, eux, n’ont plus grand-chose à quoi s’accrocher pour sauver une bien triste saison.

