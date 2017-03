Sport

FOOTBALL Les Parisiens ont encaissé trois buts dans les dernières minutes, pour une élimination dont tout le monde se souviendra pendant longtemps...

La joie des Barcelonais, la détresse des Parisiens, après cet incroyable Barça-PSG (6-1) en 8e de finale retour de Ligue des champions, le 8 mars 2017. - LLUIS GENE / AFP

N.C.

C'était moche, mais le PSG la tenait, sa qualification. Grâce à un but de Cavani à l'heure de jeu, les Parisiens s'étaient rattrapés de leur première période apocalyptique (ils étaient menés 2-0 à la pause) sur la pelouse du Barça, mercredi soir, en 8e de finale retour de Ligue des champions. A 3-1 à la 88e, on se disait que c'était bon. Il fallait que Barcelone marque par trois fois pour passer. Impossible. Non, car le PSG a vraiment été en dessous de tout.

>> L'humiliation du siècle à revivre en direct

Tout est (re)parti d'un magnifique coup franc de Neymar. Sur ce coup, rien à dire, les Parisiens ne pouvaient rien faire.

En revanche, pendant les arrêts de jeu, les hommes d'Emery ont failli. C'est d'abord Marquinhos qui s'est faire avoir comme un bleu en effleurant Suarez, qui n'attendait que ça, dans la surface. Penalty, transformé par Neymar.

Le Barça n'avait alors plus qu'un but à marquer pour la remontée du siècle. Et bien il est arrivé au bout du bout des cinq minutes d'arrêts de jeun, par Roberto, sur un dernier ballon balancé dans la surface. La défense parisienne a été bien inspirée de jouer le hors-jeu...

