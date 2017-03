Sport

FOOTBALL C'est cadeau les gars, au cas où vous en ayez besoin...

Luis Suarez fête son but d'entrée de jeu lors de Barça-PSG en 8e de finale retour de Ligue des champions, le 8 mars 2017. - Manu Fernandez/AP/SIPA

Nicolas Camus Twitter

Tout ce qu’il ne fallait pas faire. On pensait que les Parisiens pourraient commencer leur match retour contre le Barça avec une certaine sérénité,avec leurs quatre buts d’avance. De quoi, au moins, voir venir pour éviter la fameuse « remontada » dont parlent les Catalans depuis trois semaines. Mais non, le PSG a tout fait à l’envers dès l’entame. Fébriles, ils ont encaissé un but dès la 4e minute de jeu, la faute à Kevin Trapp, qui aurait dû s’imposer sur un ballon aérien mais qui a préféré s’abstenir. Tout bénéf' pour Luis Suarez.

Alors que le Barça n’était pas vraiment dangereux, les Parisiens ont réussi à les mettre encore plus sur la voie juste avant la pause. Sur un ballon en cloche anodin, Meunier s’est fait passer par Iniesta, et Kurzawa a fini par marquer contre son camp. La deuxième période s’annonce très longue pour le PSG.

