N.C. avec AFP

Et de deux qui font cent ! Cristiano Ronaldo, double buteur mercredi contre le Bayern Munich (victoire 2-1) en Ligue des champions, est devenu le premier joueur à inscrire 100 buts en compétitions européennes de clubs, se rapprochant tout près de la barre mythique des 100 buts en C1 (98 à ce jour).

100 - @Cristiano is the first player to reach 100 goals in European competitions (including #UCL, qualifying and European Supercup). Monster pic.twitter.com/vyBRH37Rww