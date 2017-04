Sport

FOOTBALL Sacrée affiche pour ce quart de finale...

Les joueurs du Real Madrid sur la pelouse du Bayern Munich à la veille du quart de finale aller de la Ligue des champions, le 12 avril 2017. - Matthias Schrader/AP/SIPA

N.C.

Cette page est actualisée en temps réel : cliquez ici pour mettre à jour.

BAYERN MUNICH - REAL MADRID : Coup d'envoi 20h45

19h45: Allez, on se retrouve aux alentours de 20h30 pour l'avant-match. A tout à l'heure !

19h45: En attendant, un peu de lecture. Histoire que vous reconnaissiez la Benz' quand vous le verrez tout à l'heure.

Ligue des champions: Karim Benzema au régime, faut-il forcément être mince pour être un grand attaquant? https://t.co/HLgjzuiqzv pic.twitter.com/rNtBDtkGbW — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) April 12, 2017

19h45: On va vivre ce match ensemble, dès la fin de la rencontre entre Dortmund et Monaco, que l'on suit par ici. La transition va être rapide, il faudra être au taquet. Mais je sais que vous pouvez le faire :)

19h45: SALUT SALUT. Bienvenue chez nous pour suivre ce grand GRAND match de Ligue des champions entre le Bayern et le Real. On fait difficilement plus belle affiche, surtout pour un quart de finale. On va se régaler !

Gros mercredi de foot en Allemagne. Dans la foulée de la rencontre entre Dortmund et Monaco, une affiche royale démarrera avec ce Bayern Munich - Real Madrid. L'ambiance est bien sûr un peu plombée par ce qui s'est passé mardi soir à Dormtund, et les conditions de sécurité renforcée, mais ça ne devrait pas empêcher d'avoir un grand spectacle entre deux des équipes les plus séduisantes d'Europe. Ce match, c'est aussi le duel entre Zidane et Ancelotti, l'élève contre celui qui a été son maître. Ça va être grand.

>> On vous attend nombreux pour suivre ce match dans la foulée de Monaco...

Mots-clés :