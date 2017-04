Sport

FOOTBALL Les deux jeunes attaquants français, affolants de précocité, s'apprêtent à se disputer une place dans le dernier carré de la Ligue des champions...

Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé à l'entraînement avec l'équipe de France, le 23 mars 2017 à Clairefontaine. - FRANCK FIFE / AFP

N.C.

Ils sont attaquants, ils sont jeunes, ils sont forts, ils sont Français… et ils auront forcément leur mot à dire lors du quart de finale de Ligue des champions entre Monaco et Dortmund, dont le match aller se déroule mardi soir en Allemagne. Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sont les deux plus forts symboles de l’extraordinaire vivier dont dispose actuellement le foot tricolore (en tout cas dans le secteur offensif). Avant qu’ils ne se battent pour savoir qui aura le droit de découvrir le dernier carré de la C1 à même pas 20 piges, on vous propose de jouer à ce petit quiz, « Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ou les deux ». A faire en imitant la voix d’Alain Chabat, bien sûr.

