La liste des 24 de Deschamps:

Gardiens : LLoris, Costil, Areola

Défenseurs : Koscielny, Sagna, Umtiti, Kimpembe, Sidibé, Mendy, Kurzawa, Rami

Milieux : Pogba, Rabiot, Kanté, Matuidi, Tolisso, Lemar

Attaquants : Giroud, Griezmann, Gameiro, Thauvin, Payet, Dembélé, Mbappé

>> C'est terminé pour cette liste de DD, on retourne au boulot maintenant ! Merci à vous les amis de nous avoir suivis en direct sur 20minutes.fr !

14h30: Et voilà, c'était court mais bref. On retiendra donc l'arrivée de quatre petits nouveaux sous le maillot bleu: Mbappé, Mendy, Tolisso et Thauvin. On a déjà hâte de voir tout ça en action. Ca commencera par le Luxembourg, chez eux, en éliminatoires le samedi 25 avril et on terminera la tournée par une petite opposition qu'on adore: France-Espagne en amical au Stade de France le 28 avril.

14h25: La fameuse question de la comparaison entre Titi Henry et Mbappé arrive sur le tapis. Réponse du maître: "Je n'aime pas trop comparer les joueurs de générations différentes. Ils ont des points communs, oui, mais Thierry Henry a déjà fait une énorme carrière. J'espère la même chose pour Kylian mais on n'y est pas encore." Wait and see. Didier, la force tranquiille !

14h25: On l'attendait la question sur Noël Le Graet, elle est (enfin) tombée ! Le sélectionneur ne botte pas en touche mais repète simplement ce qu'il avait déclaré par le passé: il soutient l'actuel président de la FFF. Pour le reste, ce sont les urnes qui parleront.

14h23: Le sélectionneur nous explique qu'il n'a pas choisi les joueurs monégasques grâce à leurs prestations XXL d'hier soir face à City. Nous voilà rassurés !

14h22: Les journalistes notent que c'est une liste de très jeunes joueurs. Il en pense quoi le sélectionneur ? "Je leur donne pas le pouvoir, je les prends pour leur qualités et après on voit comment ils évoluent. On peut pas tout leur demander tout de suite. A voir ce qui va se passer sur ces deux matchs, déjà. Ce n’est pas une finalité d’être appelé pour la première fois en équipe de France. C’est un premier pas, après il faut confirmer, tout le temps." Big Up Marvin Martin !

On va pas en équipe de France nous ???!! @KMbappe 😂❤❤ j'suis trop heureux merci bcp tout le monde — Benjamin Mendy (@benmendy23) March 16, 2017

14h17: Didier Deschamps est interrogé sur les futurs choix de carrière de Tolisso. La Juve, une bonne destination ? "C'est un milieu de terrain complet, il est décisif, il marque et il fait marquer. J'aurais du mal à dire que la Juventus n'est pas une bonne destination !" Tu m'étonnes, Didier !

14h15: Que dire à propos de la présence de Flotov ? "Thauvin ? Il est constant, régulier, de très bonnes statistiques cette saison. Il connait bien ce poste d’ailier droit, qui est très spécifique." Il n'y a plus qu'à Florian !

14h15: Ah la voilà la question sur Alex Lacazette, le grand absent de cette liste malgré des prestations de malade en ce moment...

"Il fait ce qu'il faut, après j'ai des choix à faire. Il fait partie de ceux qui auraient pu être appelés. Alex est perfortmant, il marque beaucoup de buts, ça fait partie des choix difficiles. Il doit être déçu, mais rien n'empêche qu'il vienne un jour avec nous." Ok...

14h08: Interrogé sur les quatre nouveaux joueurs sélectionnés en Bleu: " Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Mais bon, tout le monde y est passsé. Comme vous le savez, j'ai le choix parmi de très nombreux bons joueurs, notamment dans le secteur de jeu offensif." Un problème de riche pour le sélectionneur, c'est une vraie bonne nouvelle !

14h05: Deschamps s'exprime sur Mbappé: "C'était le bon moment pour qu'il vienne avec nous." On est bien d'accord Didier !

14h03: Et l'ami Florian Thauvin est aussi de la partie. Le Lyonnais Tolisso pointe également le bout de son nez en Bleu !

14h03: Et oui, on le voyait gros comme une maison, Kylian Mbappé et Benjamin Mendy sont appelés dans le groupe !

14h02: Première grosse surprise, c'est une liste de 24 joueurs que Deschamps va dévoiler.

14h01: Didier est dans la place !

13h59: Salut les amis ! On attends Didier Deschamps qui devrait faire son apparition d'ici quelques secondes.

Thauvin... la blague ahah

>> Bah alors, @Lyfra, il y aurait comme un air de cabale anti-Thauvin dans le coin ? Laissons lui sa chance, il n'est franchement pas dégueu depuis un moment. Non ?

LucileChez

Bonjour, Je suis très déçue de voir que J.L. n'anime pas ce live comme d'habitude... Pouvez-vous lui transmettre mes amitiés ? Merci

>> Et non, désolé chère @LucileChez. Mais on lui passera tes amitiés. Aujourd'hui c'est le petit nouveau qui s'y colle, Aymeric pour vous servir les amis. On appelle ça un bizutage en règle !

13h: Plusieurs questions pour lesquelles on demande votre avis:

> Kyllian Mbappé, oui ou non?

> Benjamin Mendy, oui ou non?

> Florian Thauvin, oui ou non?

> Tiémoué Bakayoko, oui ou non?

13h: Salut à tous et bienvenue sur 20minutes.fr. Ici, on va suivre la liste de Didier Deschamps pour les matchs face au Luxembourg et à l'Espagne.

Un éliminatoire face au Luxembourg, un amical face à l'Espagne... Oui, cette liste est une bonne occasion pour Didier Deschamps s'il veut tenter quelques trucs. Oh, on sait pas, par exemple appeler pour la première fois la révélation Kyllian Mbappé, magique avec Monaco. Dans la même veine, on pense aussi au latéral gauche Benjamin Mendy, qui devrait logiquement recevoir sa première convocation. Et pourquoi pas aussi Tiémoué Bakayoko, Florian Thauvin, Mathieu Valbuena... Bon, on s'égare-là.

>> On se retrouve un peu avant 14h pour suivre cette liste avec nous

